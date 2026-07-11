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Sport· 1 min citire
Auto: Simone Tempestini a câștigat prima specială a Raliului Sibiului
Simone Tempestini. FOTO: arhivă personală
Publicat11 iul. 2026, 10:02
Sursărealitatea.net
În clasamentul general al piloților, Simone Tempestini conduce cu 133 de puncte.
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