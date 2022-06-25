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Cel mai mare site din Azerbaidjan îl îngroapă pe Reghecampf când cerneala de pe contract nu este încă uscată! Ce au scos la lumină jurnaliștii azeri

Cel mai mare site din Azerbaidjan îl îngroapă pe Reghecampf când cerneala de pe contract nu este încă uscată! Ce au scos la lumină jurnaliștii azeri

Cel mai mare site din Azerbaidjan îl îngroapă pe Reghecampf când cerneala de pe contract nu este încă uscată! Ce au scos la lumină jurnaliștii azeri

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 25 iun. 2022, 14:56

De câteva zile, lumea vuiește, după ce Laurențiu Reghecampf a plecat în Azerbaidjan și a semnat cu Neftchi Baku, având funcția de antrenor principal. Să ne bucurăm sau să lăcrimăm, căci din speranța antrenoratului românesc, ”Reghe”, a ajuns o umbră care trăiește din amintiri?

De câteva zile, lumea vuiește, după ce Laurențiu Reghecampf a plecat în Azerbaidjan și a semnat cu Neftchi Baku, având funcția de antrenor principal. Să ne bucurăm sau să lăcrimăm, căci din speranța antrenoratului românesc, ”Reghe”, a ajuns o umbră care trăiește din amintiri?

Campionatul din Azerbaidjan era ultimul unde un antrenor mare semnează, însă mânat de datorii, ”Reghe” a acceptat cu ochii închiși. Ghinionul lui Laurențiu Reghecampf este tot amanta Caciuc, însă.

Trecutul tumultos al actualei partenere a fostului antrenor de la Craiova atârnă de gâtul lui mult prea greu, față de contractul umflat de presă sau din “surse” din partea antrenorului.
Amanta lui Reghecampf este descrisă cumplit pentru o țară musulmană, unde nu există noțiunea de prostituție! Evoluțiile lui ”Reghe” sunt prezentate pe larg de cel mai mare site azer numit qafazinfo.az!

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