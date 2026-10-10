Cristiano Ronaldo, suspendat de Federația Portugheză de Fotbal

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 16:33

Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu de Federația Portugheză de Fotbal, în urma deschiderii unei proceduri disciplinare legate de incidente petrecute pe 7 octombrie 2026.

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