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Gest uriaș al lui Florentino Perez! Real Madrid donează un milion de euro pentru victimele cutremurelor din Venezuela

Florentino Perez

Florentino Perez

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 21:33

Real Madrid s-a alăturat eforturilor internaționale de sprijinire a persoanelor afectate de cutremurele devastatoare din Venezuela, care au provocat moartea a aproape 1.500 de oameni și au lăsat în urmă distrugeri uriașe.

Clubul madrilen a anunțat, prin intermediul unui comunicat oficial, că Fundația Real Madrid a lansat o campanie de strângere de fonduri în parteneriat cu Crucea Roșie, destinată sprijinirii victimelor și familiilor afectate de seisme.

Ca prim pas al acestei inițiative, gruparea condusă de Florentino Perez a contribuit cu o donație de un milion de euro, bani care vor fi folosiți pentru acordarea de ajutor umanitar și pentru susținerea comunităților lovite de dezastru.

Real Madrid se alătură astfel unei liste tot mai lungi de personalități și organizații din lumea sportului care au ales să ofere sprijin Venezuelei. Printre cei care și-au anunțat deja implicarea se numără Neymar, Antonela Roccuzzo și FC Barcelona, în cadrul unor campanii dedicate ajutorării sinistraților.

Prin această acțiune, clubul madrilen își reafirmă implicarea în proiecte umanitare și sprijinul acordat comunităților afectate de tragedii la nivel internațional.

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