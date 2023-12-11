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Sport· 1 min citire
România - Polonia, în această seară, la C.M. de handbal feminin
România - Polonia, în această seară, la C.M. de handbal feminin
Meciul va avea loc de la ora 19.00
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