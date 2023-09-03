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Sorana Cîrstea, calificare istorică în sferturi la US Open! VIDEO

Sorana Cîrstea, calificare istorică în sferturi la US Open! VIDEO

Sorana Cîrstea, calificare istorică în sferturi la US Open! VIDEO

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 3 sept. 2023, 22:53

Cîrstea a egalat cea mai bună performanță a carierei

După 14 ani de așteptare, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la turneele de Grand Slam, sportiva noastră obținând calificarea în sferturile de la US Open 2023. Favorită 30 la Flushing Meadows, Sori a trecut fără emoții de Belinda Bencic, campioana olimpică (scor 6-3, 6-3).

  • Sorana Cîrstea va primi un premiu de $455.000 și 430 puncte în ierarhia WTA de simplu după calificarea în sferturile de la US Open.
  • Cîrstea și-a egalat cel mai bun rezultat de la un Grand Slam: calificarea în sferturi (a mai ajuns în această fază a competiției la Roland Garros, ediția din 2009).
  • Pentru un loc în semifinalele de la New York, Sorana Cîrstea se va duela cu Karolina Muchova (favorită 10 la Flushing Meadows și finalistă la Roland Garros 2023).

Sportiva din România a avut nevoie de aproximativ o oră și jumătate pentru a ajunge în sferturile de finală la US Open. Acolo, Sorana Cîrstea o va întâlni pe  Karolina Muchova (Cehia, 10 WTA), care a trecut de chinezoaica Xinyu Wang (China, 53 WTA), scor 6-3, 5-7, 6-1.

În urma acestui rezultat, Sorana Cîrstea a ajuns pentru a doua oară în carieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, după performanța din 2009, de la Roland Garros.

Foto: Getty Images

Sursa: Newsinn

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