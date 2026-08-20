Patru membri ai unei galerii de fotbal, reținuți după ce ar fi agresat un cetățean pakistanez

Publicat 20 aug. 2026, 17:08 Sursă realitatea.net

Polițiștii Capitalei au reținut, pentru 24 de ore, patru membri ai galeriei Peluza Nord Rapid, acuzați că au bătut un cetățean pakistanez în timp ce se deplasau către stadionul Giulești.

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