Polițiștii și jandarmii au intrat în școlile din Bacău. Aproximativ 150 de elevi, implicați în activități de prevenire

Polițiștii și jandarmii au desfășurat, pe 2 octombrie, o acțiune de prevenire în mai multe unități de învățământ din municipiul Bacău.
Aproximativ 150 de elevi și cadre didactice au participat la șase activități educativ-preventive, în cadrul cărora au fost abordate teme precum violența, răspunderea legală a minorilor, situațiile de risc și traficul de droguri.
Discuții despre riscurile cu care se pot confrunta elevii
Acțiunea a fost organizată de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și Secției 2 Poliție Bacău, cu sprijinul unui criminalist din cadrul Compartimentului Poliție Canină și al jandarmilor.
Scopul principal a fost creșterea gradului de siguranță în școli și în zonele din apropierea acestora. Polițiștii au discutat cu elevii despre consecințele legale ale faptelor comise de minori și despre modul în care pot identifica și evita situațiile periculoase.
Violența și drogurile, printre temele abordate
În cadrul întâlnirilor au fost prezentate informații despre infracțiunile comise cu violență și despre riscurile asociate traficului de droguri.
Elevii au fost încurajați să recunoască situațiile care le pot pune siguranța în pericol și să ceară sprijinul adulților sau al autorităților atunci când este necesar.
Activitățile fac parte din demersurile desfășurate pe parcursul anului școlar pentru prevenirea violenței și a comportamentelor de risc în rândul copiilor și adolescenților.
Au fost verificate și măsurile de pază
Pe lângă activitățile cu elevii și profesorii, echipele de control au verificat respectarea prevederilor legale privind paza obiectivelor. Au fost controlate două unități economice și trei dispozitive de pază. Totodată, polițiștii au legitimat peste 40 de persoane în cadrul acțiunii.
Acțiunile vor continua
Polițiștii și jandarmii anunță că astfel de activități vor fi organizate și în perioada următoare, în cadrul măsurilor pentru siguranța elevilor și prevenirea faptelor antisociale în zona unităților de învățământ.
La nivelul județului Bacău, structurile de ordine publică au anunțat pentru anul școlar 2026-2027 acțiuni dedicate prevenirii violenței, consumului și traficului de droguri, dar și altor situații de risc pentru minori.