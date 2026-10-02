Șofer de 55 de ani, mort după ce i s-a făcut rău în timpul unui control rutier în județul Bacău

Bărbatul fusese oprit la Comănești într-o acțiune desfășurată de polițiști împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român.
Un bărbat de 55 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în timpul unui control desfășurat pe Calea Moldovei din Comănești, județul Bacău. Autoturismul său fusese oprit de polițiști în cadrul unei acțiuni la care participau și reprezentanții Registrului Auto Român.
În urma verificării tehnice, echipa de control ar fi constatat că pneurile mașinii erau uzate peste limitele admise, iar șoferul a fost informat că urma să fie sancționat și că certificatul de înmatriculare va fi reținut.
Bărbatul a fost transportat la spital
Potrivit informațiilor comunicate după incident, conducătorul auto a devenit agitat, a început să filmeze controlul și le-ar fi spus celor prezenți că are probleme cu tensiunea arterială și că nu se simte bine. La scurt timp, acesta s-a prăbușit.
A fost solicitat un echipaj medical, iar bărbatul a fost transportat la spital, unde ulterior a decedat. Circumstanțele medicale exacte ale decesului urmează să fie stabilite prin procedurile specifice. Informațiile disponibile nu indică existența unei relații cauzale stabilite între măsura rutieră și deces.