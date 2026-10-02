Spitalul Municipal Bacău, blocat în acte la 15 luni de la semnarea contractului
Spitalul Municipal Bacău. FOTO: ziaruldebacau.ro
Spitalul Municipal Bacău avansează greu la 15 luni de la semnarea contractului. Ce spune Consiliul Județean despre proiectare, autorizație și lucrări.
Proiectul de finalizare a Spitalului Municipal Bacău înaintează cu dificultate, la aproximativ 15 luni de la semnarea contractului de proiectare și execuție. Contractul cu asocierea SSAB-AG SA și UNITH2B SRL a fost semnat în iulie 2025, însă lucrările propriu-zise nu au intrat în ritmul prevăzut inițial.
Potrivit documentelor oficiale ale Consiliului Județean Bacău, proiectul a trecut prin etapa de proiectare, iar documentația pentru obținerea autorizației de construire a fost depusă la Primăria Bacău în noiembrie 2025. Continuarea etapelor de proiectare și execuție urma să fie reluată după obținerea autorizației.
Contract semnat în iulie 2025 pentru finalizarea Spitalului Municipal
Consiliul Județean Bacău a semnat, la 8 iulie 2025, contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul „Spitalul Municipal Bacău – Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău”.
Contractul a fost atribuit asocierii formate din SSAB-AG SA și UNITH2B SRL.
Conform raportului de activitate al Consiliului Județean, durata inițială prevăzută în contract era de 16 luni, cu etape distincte pentru proiectare și execuția lucrărilor. Ulterior, printr-un act adițional, durata și etapele de execuție au fost modificate.
Ordinul de începere a fost emis pentru proiectare
Potrivit datelor oficiale ale Consiliului Județean Bacău, ordinul de începere pentru serviciile de proiectare a fost emis cu data de 23 iulie 2025.
În noiembrie 2025, constructorul și proiectanții au depus la Primăria Bacău documentația tehnică necesară pentru obținerea autorizației de construire.
Ulterior, Primăria Bacău a transmis solicitări privind completarea documentației, inclusiv pentru obținerea unui aviz din partea Autorității Aeronautice Civile Române.
Lucrările de execuție depind de autorizația de construire
Una dintre problemele principale ale proiectului este trecerea de la etapa de proiectare la execuția efectivă a lucrărilor.
Raportul Consiliului Județean Bacău precizează că, pentru reluarea serviciilor de proiectare aferente fazelor PTh și DDE și a documentațiilor tehnice rămase, urma să fie emis un ordin administrativ după obținerea autorizației de construire.
Astfel, deși există un contract semnat și documentația a parcurs mai multe etape administrative, proiectul nu a ajuns încă la ritmul de execuție așteptat pentru finalizarea Pavilionului Municipal.
Un proiect început în urmă cu aproape două decenii
Pavilionul fostului Spital Municipal Bacău are o istorie îndelungată. Lucrările la clădire au început în 2007, însă obiectivul nu a fost finalizat.
În 2023, Consiliul Județean Bacău a obținut aproximativ 50 de milioane de euro prin PNRR pentru finalizarea proiectului și integrarea Pavilionului Municipal în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău. La momentul preluării de către Consiliul Județean, stadiul lucrărilor era estimat la aproximativ 85%.
Proiectul a trecut ulterior prin proceduri de achiziție și contestații, ceea ce a întârziat desemnarea constructorului.
De la licitație și contestații la un nou contract
În 2024, procedura de achiziție pentru finalizarea lucrărilor a fost contestată, iar proiectul a fost blocat temporar în proceduri administrative.
Consiliul Județean a reluat ulterior procedura, iar în iulie 2025 a fost semnat contractul cu asocierea SSAB-AG – UNITH2B.
Noua etapă trebuia să permită finalizarea proiectării și apoi executarea lucrărilor necesare pentru transformarea clădirii într-un pavilion medical integrat în actualul Spital Județean de Urgență Bacău.
Când ar putea fi finalizat Spitalul Municipal Bacău?
Termenul efectiv de finalizare depinde de parcurgerea etapelor administrative și tehnice aflate în desfășurare.
Potrivit documentelor Consiliului Județean, autorizația de construire reprezintă o etapă esențială înaintea reluării etapelor următoare ale proiectului. În lipsa parcurgerii acestei proceduri, execuția propriu-zisă nu poate avansa conform calendarului de lucrări.
Deocamdată, proiectul rămâne unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură medicală din județul Bacău, însă finalizarea sa depinde de rezolvarea etapelor administrative și tehnice.
Spitalul Municipal Bacău, un proiect așteptat de ani de zile
Finalizarea Pavilionului Municipal ar urma să aducă o nouă componentă importantă în infrastructura medicală a Bacăului și să permită integrarea clădirii în ansamblul Spitalului Județean de Urgență.
După aproape două decenii de la începerea lucrărilor, proiectul continuă să fie dependent de proceduri administrative, proiectare și autorizare.
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