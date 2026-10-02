Incendiul de pădure de la Dofteana, stins după trei zile de intervenții

Pompierii au revenit vineri în zona Cucuieți pentru lichidarea ultimelor focare dintr-o suprafață forestieră greu accesibilă.
Pompierii băcăuani au continuat vineri intervenția la incendiul izbucnit în zona Cucuieți, comuna Dofteana, focul afectând aproximativ 2,5 hectare de litieră forestieră.
Incendiul a fost semnalat în 30 septembrie, într-o zonă greu accesibilă, ceea ce a îngreunat deplasarea autospecialelor și operațiunile de stingere. După localizarea flăcărilor, echipele au rămas în teren pentru eliminarea focarelor ascunse și prevenirea reaprinderii vegetației.
Zona a fost supravegheată și peste noapte
Pe timpul nopții, perimetrul a fost monitorizat de voluntarii Serviciului pentru Situații de Urgență Dofteana și de personalul Ocolului Silvic Târgu Ocna. Vineri dimineață, pompierii militari au reluat intervenția pentru lichidarea punctelor în care mai exista risc de reaprindere.
Astfel de incendii necesită verificarea repetată a solului și a stratului de vegetație, în special în zonele forestiere în care jarul poate rămâne activ sub litieră. Autoritățile nu au anunțat victime, intervenția fiind concentrată pe limitarea pagubelor și protejarea pădurii din apropiere