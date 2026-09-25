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Iosif Laurențiu Avram, copilul de 4 ani cu autism din Bacău, este de negăsit. Polițiștii și jandarmii îl caută de ore întregi-VIDEO

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat25 sept. 2026, 08:38
Actualizat25 sept. 2026, 11:14
SursăRealitatea.Net

Iosif Laurențiu Avram, copilul de 4 ani cu autism din județul Bacău, este în continuare de negăsit. Polițiștii, jandarmii, pompierii și voluntarii îl caută de ore întregi, după ce acesta a dispărut joi de acasă.

Copilul este căutat în continuare

Un copil de 4 ani din comuna Dofteana, județul Bacău, care are autism, este căutat de ore întregi după ce a dispărut de acasă. Polițiști, pompieri, jandarmi și voluntari participă la operațiunile de căutare, însă, până în prezent, minorul nu a fost găsit.

Căutările pentru găsirea lui Iosif Laurențiu Avram continuă după dispariția sa de joi, 24 septembrie. Copilul, în vârstă de 4 ani, are autism, iar autoritățile desfășoară în continuare o amplă operațiune pentru localizarea lui.

”La data de 24 septembrie 2026, poliţiştii din Oneşti au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a minorului Avram Iosif Laurenţiu, de 4 ani, din comuna Dofteana. Minorul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, însă nu a revenit până în prezent”, a transmis IPJ Bacău.

Potrivit reprezentanților instituției, în teren au fost mobilizați polițiști, pompieri, jandarmi și voluntari, iar efectivele implicate în căutări au fost suplimentate.

”Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorului”, a mai precizat IPJ Bacău.

La momentul plecării de acasă, copilul era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri și tricou albastru și era desculț.

Apel pentru găsirea minorului

Polițiștii fac apel la toate persoanele care ar putea avea informații despre locul în care se află copilul să anunțe imediat autoritățile.

Poliţiştii roagă persoanele care deţin informaţii care pot conduce la găsirea copilului sau care îl observă, să apeleze de urgenţă 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.

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