Iosif Laurențiu Avram, copilul de 4 ani cu autism din Bacău, este de negăsit. Polițiștii și jandarmii îl caută de ore întregi-VIDEO

Publicat 25 sept. 2026, 08:38 Actualizat 25 sept. 2026, 11:14 Sursă Realitatea.Net

Iosif Laurențiu Avram, copilul de 4 ani cu autism din județul Bacău, este în continuare de negăsit. Polițiștii, jandarmii, pompierii și voluntarii îl caută de ore întregi, după ce acesta a dispărut joi de acasă.

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