Rețea de droguri destructurată în Bacău. Șase persoane au fost arestate: sute de doze și bani, ridicate de anchetatori

Publicat 28 sept. 2026, 14:27 Sursă Realitatea.Net

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău, cercetează șase persoane în două cauze penale, pentru trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive. În cazul uneia dintre persoanele cercetate este reținută și infracțiunea de deținere de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept. Potrivit unui comunicat transmis luni de reprezentanții Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitatea organizată și Terorism (DIICOT), cele două dosare vizează activități de procurare și comercializare de droguri de mare risc și produse psihoactive în municipiul Bacău, în perioada martie-septembrie 2026.

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