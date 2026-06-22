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Sorana Cîrstea primește o veste importantă înainte de Wimbledon. Câte românce intră pe tabloul principal

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 11:55

Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, după rezultate solide în 2026, care includ performanțe notabile la turnee importante precum Roma și Roland Garros.

Deși iarba nu este suprafața ei preferată, sportiva din România merge la Wimbledon cu un moral ridicat și cu speranțe de a-și depăși cele mai bune rezultate obținute până acum la Londra.

Înainte de turneul de Grand Slam programat între 29 iunie și 12 iulie, Cîrstea beneficiază de statutul de cap de serie, ceea ce îi oferă un traseu teoretic mai accesibil în primele tururi. Ea a mai ajuns de cinci ori în turul al treilea la Wimbledon, ultima dată în 2023.

Sezonul de iarbă a început cu o participare la Queen’s, unde a obținut o victorie în fața lui Madison Inglis, înainte de a fi învinsă de Emma Răducanu. Ulterior, românca a fost nevoită să se retragă de la turneele de la Berlin și Bad Homburg din cauza unor probleme medicale, ceea ce a limitat numărul meciurilor jucate pe această suprafață.

Pe lângă Sorana Cîrstea, România va fi reprezentată pe tabloul principal de la Wimbledon și de Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, ceea ce înseamnă un total de trei jucătoare românce în competiția de simplu.

Jaqueline Cristian, aflată în apropierea topului 40 WTA, a ratat la limită accederea între capii de serie, având nevoie de o clasare ușor mai bună pentru a prinde ultimul loc disponibil în această categorie. Ultima jucătoare cap de serie este în prezent Katerina Siniakova, aflată pe locul 34 WTA.

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