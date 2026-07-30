UEFA va organiza o şedinţă de urgenţă privind planurile FIFA pentru Cupa Mondială

Publicat 30 iul. 2026, 10:33 Sursă realitatea.net

UEFA va organiza joi după-amiază o şedinţă de urgenţă pentru a discuta reacţia sa la planurile controversate privind acţionariatul Cupei Mondiale propuse de FIFA şi de preşedintele acesteia, Gianni Infantino.

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