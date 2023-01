10 alimente pentru hidratarea organismului

Chiar daca bei doar 4-5 pahare de apa pe zi, consumul alimentelor din aceasta lista va asigura hidratarea corespunzatoare a organismului, pentru ca sunt formate in cea mai mare parte din apa.

1. Castravete (96.7% apa)

Aceasta leguma este cea mai bogata in apa si este si racoritoare, cu alte cuvinte fiind perfecta pentru zilele caniculare. Adauga castravete cat mai mult in salate sau mananca felii de castravete cu humus pe post de gustare. O alta idee interesanta este sa amesteci castravete cu iaurt, intr-un blender, si sa adaugi cateva cuburi de gheata, pentru a prepara o supa de vara delicioasa.

2. Salata iceberg (95.6% apa)

Salata verde poate fi un adaos excelent la orice sandwich si este un ingredient principal al unor salate delicioase. Cu cat mananci mai multa, cu atat vei fi mai hidratata. Poti chiar sa renunti la lipiile din diverse retete si sa pui diverse umpluturi sau feluri de carne in frunze de salata iceberg.

3. Ridichi (95.3% apa)

Daca nu consumai ridichi pana acum, este momentul sa le introduci in dieta, pentru ca vor contribui masiv la hidratarea corpului. Totodata, ele contin antioxidanti, printre care si catehine, aceleasi care se gasesc si in ceaiul verde si care previn imbatranirea prematura. Adauga-le in salate in cantitati cat mai mari, pentru ca iti vor da senzatia de satietate rapid.

4. Rosii (94.5% apa)

Ai nenumarate motive pentru a consuma rosii, avand in vedere cat de gustoase sunt. Exista multe soiuri dintre care poti alege, iar cele cherry pot fi consumate pe post de gustare sanatoasa. Rosiile sunt si foarte bogate din punct de vedere nutritiv, asa ca atata timp cat este vara, incearca pe cat posibil sa le consumi (crude) in cantitati cat mai mari.

5. Ardei grasi verzi (93.9% apa)

Dintre toate soiurile de ardei, acestia sunt cei mai bogati in apa si sunt la fel de bogati in antioxidanti ca si cei rosii sau galbeni. Incearca sa ii consumi pe post de gustare, intre mese, alaturi de diverse delicii, precum humus, putina crema de branza sau putina pasta de masline.

6. Conopida (92% apa)

Conopida este unul dintre acele alimente fara cusur, pe care obligatoriu trebuie sa il consumi cat mai des. Nu ajuta numai la hidratarea corpului, ci si la scaderea colesterolului rau si chiar si in batalia cu cancerul, datorita vitaminelor si fitonutrientilor pe care ii contine. O idee buna pentru a introduce conopida cruda in dieta este sa o adaugi la salata in loc de crutoane.

7. Pepene rosu (91% apa)

Vara este momentul ideal sa mananci pepene rosu dupa pofta inimii, fara a-ti pune in pericol silueta. Poti chiar sa faci o cura de detoxifiere numai cu pepene rosu sau doar sa mananci cate o felie ori doua intre mese. Iti va taia pofta de mancare, te va hidrata si unde mai pui ca este si absolut delicios? Totodata, el contine si licopen, un antioxidant care lupta impotriva celulelor canceroase.

8. Spanac (91% apa)

Daca salata iceberg ti se pare prea fada, atunci inlocuieste-o cu spanac. Avantajul este ca acesta are si mai multe nutrimente, precum potasiul, luteina, fibrele, folatii si vitamina E. Adauga spanac crud la sandwich-uri sau salate, insa tine minte sa nu exagerezi, deoarece contine o substanta care blocheaza asimilarea unor minerale in corp. Spanacul este cu adevarat benefic pentru organism daca este gatit la aburi cateva minute, pana devine mai inchis la culoare.

9. Capsune (91% apa)

Toate fructele de padure sunt bogate in apa, insa capsunele sunt pe primul loc in top. Este greu de crezut ca te vei satura sa le consumi ca atare, dar daca acest se intampla, pune-le intr-un blender alaturi de lapte degresat si fa-ti un smoothie simplu delicios, care nici macar nu trebuie indulcit, pentru ca fructele sunt deja foarte aromate.

10. Grapefruit (90% apa)

Am tot vorbit despre beneficiile consumului de grapefruit, iar unul dintre ele este hidratarea corpului. Pe langa faptul ca te ajuta sa treci cu bine peste canicula, acest fruct este un remediu aclamat pentru colesterolul marit. Unde mai pui ca te ajuta si sa slabesti? Fa-ti un suc delicios din grapefruit, apa minerala si putina miere si te vei simti energizata in zilele mult prea calduroase!

O sa iti fie foarte usor sa consumi aceste alimente pentru hidratarea organismului, avand in vedere ca cele mai multe sunt absolut delicioase si iti fac si mai mult cu ochiul atunci cand mercurul din termometre este prea ridicat.

Sursa: divahair.ro