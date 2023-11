Aderarea României la Schengen | Marcel Ciolacu către Karl Nehammer: „Dacă tu ești obtuz, pleacă, domnule, acasă”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că este cazul ca România să-şi joace şansele până la capăt în privinţa intrării în spaţiul Schengen, sugerând, în context, că în măsura în care cancelarul austriac, Karl Nehammer, îşi menţine poziţia faţă de aderarea ţării noastre la zona de liberă circulaţie, ar fi cazul ca Austria să ia în calcul ieşirea din Schengen, având în vedere criticile aduse de oficialii de la Viena la adresa acestui format.

„În ceea ce priveşte Schengen-ul, eu am să mă lupt până în ultima clipă şi cred că aşa este corect. Am avut o întâlnire cu AMR-ul, cu primarii marilor municipii şi am zis: ‘Domnule, cred că cea mai prostească zicală românească e: ‘capul plecat, sabia nu-l taie’. Este cazul să ne jucăm şansele până la capăt. Cancelarul Nehammer – fiindcă nu Austria şi nu austriecii – a transmis foarte clar că nu este de acord, fără nicio motivaţie”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

„Eu am participat la Malaga cu toată familia social-democrată europeană şi am avut o rezoluţie a congresului, votată de congres, cum că toţi liderii social-democraţi, fără excepţie, susţin aderarea României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen de îndată. Mai mult, preşedinţia, în acest moment, a Consiliului European este a Spaniei, unde prim-ministrul Pedro Sanchez a spus foarte clar că va face tot ce ţine de Spania şi de el personal să închidem odată discuţia cu spaţiul Schengen. Cancelarul Scholz mi-a spus: ‘Marcel, voi face tot ce ţine de mine şi de diplomaţia Germaniei ca să încercăm să influenţăm decizia cancelarului Nehamer'”, a spus Ciolacu.

„Am înţeles astăzi de la domnul preşedinte Nicolae Ciucă faptul că şi PPE, popularii, au avut o rezoluţie cum că îi atrag atenţia cancelarului Nehammer, care e popular, face parte din familia lor, să-şi schimbe părerea. Din punctul meu de vedere, e prea puţin. Noi am avut în rândul social-democraţilor europeni o problemă cu prim-ministrul Slovaciei, care a avut nişte declaraţii de susţinere a lui Putin. Ne-am strâns, am luat decizia şi l-am exclus din familia noastră. Dacă majoritatea din familia ta hotărăşte să susţină România şi Bulgaria, dacă nu eşti de acord, eu cred că familia populară europeană ar trebui să ia o măsură să-l excludă pe domnul Nehammer din familia lor. Aşa funcţionează democraţia”, a arătat Ciolacu.

„Nu-mi plac nici minciunile, nu-mi place nici ipocrizia. Înţeleg bunele intenţii, dar am depăşit linia roşie, nu mai vorbim de bune intenţii. Eu te iau de bună-credinţă cât timp pot discuta cu tine. Dacă tu eşti obtuz şi noi am hotărât altceva, pleacă, domnule, acasă, pleacă, domnule, tu, din Schengen, dacă ţi se pare că-i migraţie. În primul rând, este o umilinţă pentru toţi românii – şi din interiorul ţării, şi din afara ei. E o nedreptate. Românii reacţionează în acest fel când sunt nedreptăţiţi. Ei ştiu că România, acum, merită să fie în spaţiul Schengen. Şi a venit un cancelar, al Austriei, şi a spus că el nu e de acord, fără să justifice. Aici este marea dramă a noastră. Repet, când depăşeşti linia roşie fără nicio reţinere, poţi să fii oricine şi în lumea politică, în momentul acela iei o decizie radicală. Domnule, nu eşti cu noi, îţi spune Comisia, îţi spune Consiliul, îţi spune Parlamentul European, îţi spune familia ta europeană, spune toată Europa că locul României este în spaţiul Schengen şi tu spui ‘nu’. Înseamnă că pe tine te dirijează altcineva. Domnule, dacă te dirijează Putin, fiindcă tu imporţi în continuare gaze din Rusia, ieşi, mă, afară din familia noastră. Pleacă tu din Schengen. Puneţi sârmă ghimpată, treaba ta ce faci la graniţă”, a mai spus Ciolacu.

