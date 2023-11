Alexandra Păcuraru: Trăim într-o țară măcinată de multe probleme, cu politicieni imuni la suferința celor de rând

Știu că a început postul și că trebuie să încercăm să fim mai buni, să iertăm, dar liderii noștri ne batjocoresc fără sa le pese. Noua lege a pensiilor a trecut de Senat, dar după foarte multe ore de circ. Reprezentanții Ministerului de Finanțe au lipsit de la dezbateri, iar opoziția a acuzat că nu există surse de finanțare. Acuză pe drept, dar în scop electoral, evident.

În continuare, coaliția se chinuie să găsească bani pentru majorările promise, chiar dacă la prima vedere efortul bugetar nu este unul exagerat. 112 miliarde de lei cheltuie statul anul acesta pentru plata pensiilor, iar pentru indexarea din luna ianuarie este nevoie de peste 15 miliarde de lei, susțin reprezentanții Ministerului Muncii. În loc să găsească soluții pentru creșterea pensiilor, senatorii s-au jignit și atacat pentru a bifa puncte pentru alegerile care se apropie cu pași repezi. Rareș Bogdan intră și el tare și sare la jugulara partenerilor de guvernare de la PSD. Omul numărul doi din PNL spune că, în cel mai scurt timp, el ar rupe coaliția cu social-democrații și acuză că, în ultimii doi ani, aceștia au venit doar cu măsuri împotriva capitalului românesc. Mai mult, Bogdan susține că alianța cu PSD va fi ruptă imediat, dacă vor fi majorate taxele și impozitele. Se readuce în discuție o alianță pe eșichierul de dreapta, cu USR, dar și cu celelalte formațiuni politice care se opun măsurilor luate de Marcel Ciolacu. Planul, susține Rareș Bogdan, ar fi ajuns și pe masa lui Klaus Iohannis. Din nefericire, românii sunt prea prinși în problemele „mărunte”, cum ar fi lupta pentru supraviețuire și slalomul printre prețurile exagerate. Pentru același produse, conform unui studiu, plătim mai mult decât germanii sau polonezii, care au un nivel de trai mult mai bun ca al nostru. De ce? Pentru că au și conducători cărora le pasă de popor. La noi, prețurile pentru mâncare au ajuns la un nivel record, chiar înainte de sărbători. Iar scumpirile se văd și la produsele de post. De exemplu pentru orez, cartofi și vinete aproape dăm dublu față de anul trecut. Prețurile care au crescut foarte mult, mai ales la fructele și legumele proaspete îi fac pe unii credincioși să renunțe la acest obicei. Cine vrea să mănânce şi sănătos, nu doar de post, are și mai multe cheltuieli. Soia, ciupercile sau năutul, alimente bogate în vitamine, nu sunt chiar pentru toate buzunarele. Așa că deseori sunt înlocuite cu variante mai ieftine, dar care conțin mai puțini nutrienți. Ne jefuiesc și ne îmbolnăvesc fără milă. Ba chiar și coșul de cumpărături al premierul s-a scumpit cu 5% față de luna trecută! Dacă în octombrie, Marcel Ciolacu publica deja celebrul bon fiscal prin care le arăta românilor ce a cumpărat cu aproape 100 de lei, astăzi, aceleași produse costă, în total cu peste 5 lei mai mult. Nu pare mult, dar românii cu pensii sau salarii minime, care au facturi uriașe de plătit și familii de întreținut, drămuiesc fiecare bănuț. Cinci lei înseamnă o pâine de calitate medie, dacă nu știați, stimați conducători! Dar ce le pasă lor, când sfidarea este maximă? Politicienii nu se uită la bani când vine vorba de propriul interes. În timp ce românii trăiesc de pe o zi pe alta, membrii PSD Cluj s-au delectat cu mâncare de lux și băuturile cele mai fine, în cadrul unei adunări. Organizația social-democrată din Gheorghieni a pregătit un adevărat festin, cu un meniu ce a fost alcătuit din nu mai puțin de 17 feluri de mâncare. Cina împărătească a avut loc la restaurantul de lux al unui hotel extrem de cunoscut din Cluj-Napoca. Politicienii au avut pe masă tartine cu humus, ruladă de curcan cu smochine, Stroganoff de vită, ravioli în roată de parmezan sau piept de pui cu sos vânătoresc. Sunt convinsă că mulți români nu au auzit de aceste feluri de mâncare. Asta e realitatea tristă, în țara în care cei puțini și privilegiați s-au rupt total de cei mulți și împovărați. Nu pot să nu remarc ipocrizia, mai ales că, în urmă cu puțin timp, deputatul PSD Marian Mina l-a ironizat pe Rareș Bogdan pentru ceasul scump pe care îl purta când a mers la piață. În spatele întregului eveniment a fost Vasile Dîncu, președintele consiliului național PSD iar meniul, potrivit mai degrabă pentru nunțile bogaților, ar fi fost gândit special pentru a-l impresiona pe Marcel Ciolacu, spun sursele noastre. Din păcate pentru fostul ministru al Apărării, premierul nici nu a mai ajuns la întâlnire. Ciolacu are probleme mult mai serioase, mai ales că, pe lângă scandalul pensiilor, are încă un cartof fierbinte în mâini. Situația este tensionată la Guvern, după ce 250 de primării din întreaga țară au solicitat derogări de la ordonanța austerității care prevede plafonarea cheltuielilor la sfârșit de an. Edilii acuză că nu mai au fonduri, iar printre solicitările oamenilor de partid din teritoriu, revoltați de noile reglementări, se numără cereri legate de achiziționarea unor imobile sau finalizarea unor lucrări de infrastructură. Cu toate acestea, Guvernul a transmis că nu va aproba noi lucrări la final de an și că va prelua doar cererile pe care le consideră justificate. O veste și mai proastă au primit edilii care nu s-au pregătit din timp pentru festivitățile de sfârșit de an. Aceștia nu mai pot să organizeze niciun eveniment după plafonare. Nu pot să nu remarc revoltele generale care au avut loc astăzi în toată țara. Mai multe proteste s-au desfășurat în Capitală și în mai multe orașe. Farmaciștii au ieșit în fața Guvernului pentru a cere decontarea medicamentelor prescrise. Angajații din direcțiile de sănătate publică, agenția pentru ocuparea forței de muncă, casa de pensii au oprit lucrul în mai multe județe și au cerut salarii mai mari, iar angajații de la o fabrică a Romarm au ieșit în stradă la Brașov. Românilor le-a ajuns cuțitul la os, nu mai rezistă în fața scumpirilor uriașe ce mușcă tot mai lacom din veniturile lor. A fost protest și la ușa lui Rafila, pe care mulți îl acuză că e negustorul morții în această țară. Angajații din Ministerul Sănătății au făcut scandal și au cerut, la rândul lor, salarii decente. De teama lor, șefii din instituție s-au baricadat în birourile lor călduțe. Mi-e teamă că este doar începutul, deși cei de la putere nu vor să vadă amploarea dezastrului provocat chiar de ei. Trăim într-o țară măcinată de multe probleme, cu politicieni imuni la suferința celor de rând. Flagelul drogurilor distruge încet, dar sigur, fibra acestei națiuni. Și nu este singura chestiune gravă la care trebuie să fim atenți. Copiii români se împrietenesc cu alcoolul, înainte chiar să aibă buletin. Mulți cad în patima băuturii încă din clasele primare, atrag atenția specialiștii. Experții susțin că vârsta consumatorilor a scăzut dramatic, iar tot mai mulți adolescenți ajung în comă alcoolică la spital. Conform datelor oficiale ale UNICEF, în România, 42% dintre pruncii cu vârste între 14 și 18 ani au consumat cel puțin o dată băuturi alcoolice. Și asta în condițiile în care statul român interzice comercializare băuturilor alcoolice minorilor. Adolescenții români sunt peste media europeană la acest capitol și preferă berea, se arată în ultimul studiu. Cauzele consumului tot mai frecvent de alcool în rândul tinerilor și copiilor au ca principale motive, spun specialiștii, teribilismul specific vârstei, dar și modelul nepotrivit familial. Mai mult de o treime dintre români consideră firesc ca pruncii lor sa consume alcool. De altfel, 35% dintre adulții români au depășit măcar o dată pe lună limita de consum. Adolescenții consumă pentru a demonstra că și ei poate face același lucru. Să ne întoarcem către biserică, să privim către cer cu încredere și să îi cerem bunului Dumnezeu să ne îndrepte și să ne călăuzească. Dar să fim atenți, așa cum ne învață și Cuviosul Paisie de la Neamț, căci atunci când vei dori să începi vreo faptă bună, mai întâi să fim pregătiți pentru a înfrunta ispitele care vor fi îndreptate asupra noastră. Să le înfruntăm curajos și să nu ne clintim în nădejdea în Dumnezeu. Când omul începe să trăiască cu credință fierbinte, vrăjmașul binelui îl întâlnește de obicei cu diferite și strașnice ispite pentru ca el, îngrozindu-se de aceasta, să înceteze fapta bună. Dar dacă nu vom pregăti pentru a întâmpina ispitele, atunci să ne ferim în a săvârși virtuți. Omul care se îndoiește de ajutorul lui Dumnezeu, chiar fără ispite se teme și de umbra lui. Conștiința proprie trebuie să fie învățător și martor pentru fiecare om. În final de editorial, aș vrea să vă reamintesc de protestul care va fi organizat vineri, la ora 11, în fața ambasadei Ucrainei la București. Vă îndemn să pichetați pașnic și să cereți respectarea drepturilor diasporei românești din țara vecină. Ieșim să ne arătăm sprijinul pentru părintele Jar și comunitatea de români care s-au refugiat în Mănăstirea Bănceni. Nu ne dorim tensiuni, nu avem nevoie să recurgem la violențe, dar trebuie să fim alături de conaționalii noștri în aceste clipe de cumplită încercare. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm mâna cu demnitate pentru România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir