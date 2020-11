Capitala nu mai are locuri disponibile la ATI pentru pacienții grav bolnavi de coronavirus! Peste 10 pacienți COVID-19 vor fi transferați, cu avion militar, la Iași și Bacău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Primul pacient a ajuns deja la Bacău. Aeronava Spartan care a transportat pacientul bolnav de COVID-19 de la București a aterizat pe aeroportul din Bacău. Bolnavul a fost transportat cu o ambulanță la secția ATI a Spitalului Județean.

Despre misiunea umanitară de la București către Iași și Bacău, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că este pregătit să transporte joi, 19 noiembrie, din București la spitale din regiunea Moldovei, 15 pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2, aflați în stare gravă.

15 pacienți COVID-19, transferați URGENT în țară

Este vorba de un prim zbor, o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, transportă, în regim de urgență, pe ruta Otopeni – Bacău – Iași, cinci pacienți bolnavi de COVID 19.

Pacienții critici sunt preluați de Spitalul Județean Bacău și de Spitalul de Boli Infecțioase din Iași și cel modular de la Lețcani.

Următoarele zboruri, vor fi planificate în perioada imediat următoare, potrivit informării MApN.

Transportul pacienților de la unitățile spitalicești din Capitală către aeroport se realizează cu trei ambulanțe SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

Misiunea se efectuează ca urmare a aprobării ministrului apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, la solicitarea secretarului de stat și șef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Echipa medicală este formată din specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale și SMURD București.

Primul transport cu bolnavii de coronavirus din București ajunge la Iași

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, a anunțat, la Realitatea PLUS, că „sunt cinci pacienți orientați de la Comandamentul central spre zona Iași, iar la Spitalul mobil de la Lețcani vor ajunge doi dintre ei. Restul fiind orientați către compartimentele de ATI din restul Iașiului”.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase spune că sunt locuri la Iași pentru pacienții COVID și după venirea celor cinci din Capitală.

„La spitalul mobil de la Lețcani, dupa ce vom folosi aceste două paturi, mai sunt trei paturi destinate agravarilor din cadrul celor aproape 300 de pacienți internați și la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, și la sectia exterioara de la Lețcani. Majoritatea pacienților sunt dependenți de oxigen și în orice moment ne putema aștepta să fie câte unul care să aibă nevoie de Terapie Intensivă. Așa s-a întâmplat în fiecare noapte. Ca urmare, trebuie să avem grijă să avem locuri pentru pacienții din spital. Fiind pacienți clar dependenti de oxigen, in orice moment pot fi dusi către Terapie Intensivă”, a explicat medicul Carmen Dorobăț.

Managerul de la Iași a explicat și de ce pacienții din București au fost aduși în capitala Moldovei, și nu în alt oraș.

„Fiind pacienti în zona Bucureștiului și nefiind locuri libere laATI in București, doresc să vină într-un centru universitar cu cel puțin aceleași dotări ca și la București. Ori toate compartimentele organizate ca ATI in Iași sunt comparaboile ca dotare cu ce exista în București. Colegii noștri de acum au si exxperienta in ingrijirea pacientilor cu SARS-CoV-2. Iar din punct de vedere al necesarului de medicamente, strict pe aprovizionarea de la nivelul Spitalului de Boli infecțioase pe care l conduc, nu avem nicio problemă ca lipsă a unei posibilităti terapeutice in acest moment”, a declarat Carmen Dorobăț la Realitatea PLUS.

Despre transportul pe cale aeriană, medicul a asigurat că va fi probabil foarte bine organizat, amintind însă că și pe cale terestră pot fi asigurate condiții foarte bune pentru pacienții critici , în Terapie Intensivă, așa cum a fost în cel al pacienților veniti la Iasi după incendiul de la Piatra Neamț de la sfârșitul săptămânii trecute.

„Un transport cu avionul (…) va fi realizat asa incat sa fie mentinute toate problemele vitale ale pacientulu irespectiv. Dar nu de mult ,in noaptea de sambata spre duminica, am primit cei 6 pacienti de la Spitalul Județean Neamt, care nu au venit cu avionul, au venit cu ambulanța, ca timp, acelasi, in jur de o ora , și au ajuns in condiții foarte bune”, a mai precizat Carmen Dorobăț.

