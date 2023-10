Cât va dura procesul de răcire a vremii și la ce temperaturi să ne așteptăm în zilele următoare – Noile date de la ANM

Vremea s-a racit considerabil, luni, in toata tara, comparativ cu ziua de duminica. Maximele nu mai depasesc 24-25 de grade, iar cerul va ramane in continuare inorat si pe alocuri sunt posibile precipitatii. De marti insa, regimul termic se schimba, anunta meteorologii.

„Vorbim de o racire a vremii in special in jumatatea nordica a tarii, acolo unde astazi, mai ales in regiunile nordice, inclusiv Maramures sau Nordul Moldovei, maximele nu vor mai depasi 18-19 grade. In sudul tarii e posibil sa avem maxime apropiate de cele ale unei zile de vara 24-25 de grade, inclusiv in Capitala.

Mininimele raman in continuare usor mai coborate, in special in depresiunile din estul Transilvaniei, unde este posibil sa ne apropiem de cel mult 2-3 grade Celsius, in timp ce in extremitatea de sud 10-13 grade”, a anuntat, luni dimineata, la Realitatea PLUS, directorul ANM Elena Mateescu.

Potrivit specialistului ANM, de maine vom asista la o usoara incalzire a vremii, astfel ca pana la sfarsitul acestei sapamani vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru prima decada a acestei toamnei.

„De maine vremea se va incalzi usor. Daca astazi vom consemna valori de la 18 pana la 24,25 de grade, maine deja mai castigam un grad-doua, pentru ca mijlocul saptamanii sa aduca din nou 27-28 de grade”, a declarat meteorologul.

Cat priveste precipitatiile, sefa ANM spune ca vorbim despre „cantitati deficitare de precipitaii pentru aceasta saptamana”.

„Probabil inorari doar temporare, dar care sa nu creeze probleme”, a aratat Elena Mateescu.