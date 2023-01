Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Năsui, acuză marți că majorarea dobânzii de politică monetară decisă de BNR va duce la creşterea ROBOR şi a IRCC și că astfel Banca Națională a acţionat ca un „pompier piroman”, conform Agerpres.

„BNR creşte din nou dobânda. Asta înseamnă că cresc toate ratele. Pentru că ROBOR urmăreşte dobânda BNR. Iar IRCC este doar un ROBOR întârziat cu 6 luni. Deci dacă creşte dobânda BNR, creşte ROBOR şi apoi întârziat creşte şi IRCC. BNR face asta pentru a reduce banii din piaţă pe care tot ei i-au tipărit. Mai ţineţi minte pandemia? Afaceri închise şi tone de bani tipăriţi. Calea sigură către distrugerea puterii de cumpărare. Prea mulţi bani care urmăresc prea puţine bunuri şi servicii. Nu e vina BNR că creşte acum dobânda. E, însă, vina BNR că a acţionat ca un pompier piroman. Ei dau foc, după care tot ei vin să-l stingă. Foarte bine că îl sting, dar mai bine nu dădeau foc de la început”, scrie deputatul USR, pe Facebook.

În opinia sa, chiar şi această „stingere a focului a început mult prea târziu şi mult prea anemic”, din motive politice. Năsui adaugă că acţiunea BNR e „în contradicţie” cu cea a Guvernului, care „încă dă foc”. Deputatul USR mai precizează că „era mai bine” dacă statul nu creştea cheltuielile prin PNDL-uri şi noi agenţii noi de stat.

„Îndatorarea masivă a statului continuă, iar pentru asta BNR şi sistemul bancar tot măreşte masa monetară. Unul apasă pe frână, celălalt pe accelerat. Cine pierde din toate astea? În primul rând toţi cei care s-au îndatorat. Ei vor trebui să strângă cureaua, adică să-şi reducă consumul, ca să poată plăti ratele. Dacă nu plătesc rata la bancă îşi vor pierde casa/terenul/investiţia. În al doilea rând vor suferi investiţiile din privat. O dobândă mai mare înseamnă un cost al capitalului mai mare, ceea ce înseamnă mai puţine investiţii private. Ba chiar investiţiile începute nu se vor mai termina. Vor falimenta şi va veni acel val de falimente specific recesiunii”, scrie Năsui.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât marţi majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an, de la 6,75% pe an, anterior, începând cu data de 11 ianuarie 2023, informează banca centrală.

De asemenea, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an, de la 7,75% pe an, creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6%, de la 5,75% pe an, şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Potrivit unui comunicat al BNR, rata anuală a inflaţiei a ajuns în noiembrie 2022 la 16,76%, peste nivelul prognozat, după ce în octombrie a scăzut la 15,32%, de la 15,88% în septembrie.