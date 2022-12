„Nu intri într-un astfel de consiliu dacă știi că raspunsul e nu. Nu riști sub nicio formă așa ceva. Austria și Olanda au răsturnat Europa pe dos. Austria a infirmat o decizie a executivului european. Ai unanimitate, ai consens, dar nicodată nu se face consens la toate cele 27 de state. Se formează o masă critică, iar aceasta va avea o presiune pozitivă, evident pentru cel care face presiune. În acel moment, ești pus să dai mandat pe ce se poate obține. Un răspuns negativ creează un precedent periculos. Am avut o experiență similară cu Austria, atunci când se începeau negocierile cu Serbia și le-am spus despre românii de pe Valea Timocului. În momentul acela, s-a oprit, iar după o serie de negocieri Serbia a refuzat, iar cei din conducerea UE ne-au spus: avem 2 variante. Accepți sau te băgăm la majoritate. Au mers pe o declarație și au mers pe o semnare de protocol. În 11 ani am fost cel mai aproape de intrare. Am văzut oameni care au vorbit în avans despre intrare. Totuși, nu se face așa ceva. Parlamentul European nu are forță pe Schengen cu România. Este cel puțin ciudat cum România este un stat bun să apere forntiera UE, cea a NATO și nu sunt bun pentru Schengen. În zona Mării Negre sunt investiții, platformele cui i le apăr eu. Este o politică din 1990 prin care Rusia reprezintă energia, China înseamnă piețe, iar SUA securitate.

Între ele se negociază. Avem o relație bună cu SUA. America spune că, după ce se termină războiul din Ucraina, Europe își ia securitate în mâini. În momentul de față, migrația arată că UE nu face față apărării teritoriului.

Beijingul recunoaște vreo 2-3 state, inclusiv România. Noi putem fi un intermediar. Au contemplat ideea portului Constanța, dar au plecat la Pireu. Dacă vei conta, vei fi la masa, pentru că ești la granița NATO. Am ratat conductele de gaze Serbia-Grecia și Grecia-Bulgaria.

Statele din zona Mării Baltice alături de statele scandinave au intâlniri în grup. Statele din sud merg pe rând, fiecare cerând câte un beneficiu în nume propriu. Dacă faci așa, ești mâncat. Este o înțelegere între Grecia și Bulgaria cu calea ferată care leagă porturile. Am pierdut odată, în 2015, atunci când s-au forma 4 grupuri de luptă, iar la noi prezența NATO era aproape de zero. Pentru că politicienii noștri nu se întâlnesc în numele țării cu omologii, deși își fac poze cu înalți oficiali. Mai bine faci vizite la Chișinau, Kiev, Sofia sau la Budapesta”, a declarat Cristian Diaconescu în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.