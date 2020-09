Dezvăluiri bombă din Republica Ploiești. Fostul procuror Mircea Negulescu vine cu noi informații-explozive. Vă arătăm la această oră o înregistrare primită de magistrat chiar de la Vlad Cosma, cel care și-a turnat inclusiv familia pentru a-i intra în grații lui Negulescu. Vedeți în materialul următor cum se negociau alegerile și cum se împărțeau funcțiile în fieful baronilor Cosma, abonați la banul public, dar și cu numeroase probleme penale.

Daniel Savu: Nu-mi place de Ganea ăsta deloc.

Mircea Cosma: Ganea?

Daniel Savu: Nu-mi place de Ganea.

Vlad Cosma: Credeți că mie îmi place?

Daniel Savu: Am vorbit și cu Titus, i-am spus..

Mircea Cosma: Cine e Titus?

Vlad Cosma: Un băiat.

Daniel Savu: Unu de la SRI. Unu… a ajuns la SRI. Cam șterg cu ăștia pe jos la SRI. Le-am spus „băi Sabine, băi ăștia, păi stai puțin, de ce vă băgați voi în politică, de ce nu vă băgați și peste Volosevici, de ce nu vă băgați și peste ăia, de ce nu vă băgați și peste Roberta? De ce vă băgați numai peste noi?”. Informativ vorbind. Dă-vă dracu\” de aici. Începeți să mă enervați.

Vlad Cosma: Nu mai avem cum. Cu o săptămână înainte când toată lumea e…

Daniel Savu: Îi spui lui Ganea să se retragă.

Mircea Cosma: Cine l-a adus pe Ganea?

Daniel Savu: Radu Oprea l-a adus.

Mircea Cosma: Măi Vlad, nu trage Ganea. Ascultă-mă ce îți spun.

Vlad Cosma: Nu poate.

Daniel Savu: Nu poate, dar nu-l suport eu.

Mircea Cosma: Vrea să candideze și la primar?

Daniel Savu: Nu vrea.

Vlad Cosma: Nu, nu. Mitu.

Daniel Savu: Dar eu nu pot să fiu candidat la primar…

Mircea Cosma: Cine vrea la primar?

Vlad Cosma: Mitu ar fi vrut. Stai că-ți spun eu. Ar fi vrut Mitu, ar fi vrut George Botez.

Daniel Savu: Nu au, mă, nicio treabă.

Vlad Cosma: Eu vă spun cine vrea.

Daniel Savu: Mă Vlade, nu-l suport pe ăsta. Nu-l suport pe ăsta. Nu pot eu să candidez pentru Ploiești cu Ganea președinte, n-am cum. Hai gândește-te. Dar Ganea de ce nu vrea el vicepreședinte? Ca să lămurim.

Vlad Cosma: Pentru că Ganea a fost la fel, o formulă cu care au tăcut toți din gură. Și eu, și Stanciu, și Mitu, și ăia, și ăia.

Daniel Savu: Eu am înțeles la nivel de județ, du-te dracu\”…

Vlad Cosma: Nu mă, nu pot să-i fac pe ăștia.

Daniel Savu: Păi de ce să nu poți? Păi dacă eu candidez la Ploiești.

Vlad Cosma: Pentru că o să zică că am trădat eu echipa, că m-am sucit pe ultima sută de metri.

Mircea Cosma: Cine poate să vorbească cu Ganea?

Vlad Cosma: N-ai ce să vorbești.

Mircea Cosma: Cine e prietenul lui?

Daniel Savu: Dacă pierde la vot ce are?

Vlad Cosma: Nu poți.

Mircea Cosma: Aia e altă treabă.

Daniel Savu: Dacă pierde?

Vlad Cosma: Nu pierde.

Daniel Savu: Dacă vrei tu pierde.

Vlad Cosma: Eu nu trădez.

Daniel Savu: Păi stai mă, noi ne înțelegem acum pe o treabă județeană, națională și stau să mă împiedic de Ganea?!

Vlad Cosma: Dacă am bătut palma ce să-i mai zic acum? I-o trag cu o săptămână înainte. Ca și cu dumneavoastră. Dacă bat palma acum, când se face lista de Senat la anu\” vin și v-o trag? Nu.

Daniel Savu: Păi stai mă puțin, eu pot să candidez la Ploiești cu unu\” pe care nu-l înghit?

Vlad Cosma: Da, pentru că vă susținem toți.

Daniel Savu: Da, dar nu îl înghit eu pe ăsta.

Vlad Cosma: Dă-l dracu\”. Nu ieșiți cu el pe stradă.

Daniel Savu. Nu pot. Nu-l înghit pe ăsta. Ăsta a luat un salariu în plus după ce l-a trădat pe Bădescu. Crede-mă, nu pot să înghit treaba asta.

Mircea Cosma: De unde lucrează ăsta?

Daniel Savu: Este agentul SRI-ului pe dublu ștat și eu nu pot să accept idea ca unu\” care este angajat cu jumate de normă la SRI să conducă un partid. Nu se poate, asta nu se poate. De-asta vreau să mă duc eu la comisie. Și îl f*t și pe Coldea, și pe ăștia. Faptul că a luat un salariu în plus, eu nu pot să înghit că un agent al SRI-ului să fie șef la partid.

Vlad Cosma: Eu vă garantez că domnul Eparu e primul pe listă.

Daniel Savu: Ascultă-mă și pe mine, nu e bine.

Mircea Cosma: Acest om… ( NU SE ÎNȚELEGE)

Daniel Savu: Dar nu este corect.

Vlad Cosma: Nu mai am ce, nu-mi pot lua cuvântul înapoi.

Daniel Savu: Vorbește cu George.

Vlad Cosma: Vorbesc pe dracu\”.

Daniel Savu: Lasă-mă dracu\” cu Eparu președinte. Eparu nu iese din cuvânt la niciunul. Eparu e om blând, cuminte. Stă dracu\” în banca lui. Ce-ți trebuie ție Ganea ăsta?

Vlad Cosma: Nu-mi trebuie, că nu e prietenul meu.

Daniel Savu: Îți place ție de Ganea?

Vlad Cosma. Nu, dar dacă m-am băgat cu ei în barcă, ce să fac?

Daniel Savu: Păi da mă, dar e prietenul lui Radu Oprea.

Vlad Cosma: Îl vinde pe Radu.

Mircea Cosma: Cine l-a adus mă pe Ganea?

Vlad Cosma: Pe Radu nu-l iubește nimeni.

Daniel Savu: La Aquila a fost infiltrat de către SRI să-i supravegheze pe ăia de la Aquila. Și toți infiltrații ăștia așa au ajuns, că-i sună Sabin ăsta toată ziua.

Mircea Cosma: Cine-i Sabin, mă?

Daniel Savu: Sabin Iancu pe care l-a adus în locul lui Marin. Dar ascultați-mă, Marin știa muncă de informații. Marin a fost coleg cu mine, ne-am certat noi puțin, dar Marin era bun profesionist.

Vlad Cosma: Și Titus cine e de aici? Ce e?

Daniel Savu: Adjunct.

Mircea Cosma: Nu e colegul lui Meșca de bancă?

Daniel Savu: Nu, domnule. Titus a fost coleg cu mine la SRI pe vremuri. E mai mic ca mine, a rămas acolo și a ajuns un fel de adjunct. Îi gestionează pe ăștia pe economic.

Mircea Cosma: Și mai e un adjunct care a fost coleg cu Meșca.

Daniel Savu: Da domnule, dar ăștia nu se bagă prea mult. A venit ăsta, Sabin care a fost la fel, iar apoi a fost la divizia care se ocupă cu Constituția. Și ăsta, care neștiind muncă de informații, a zis că probabil (NU SE ÎNȚELEGE) la Teleorman.

Mircea Cosma: Cine, Sabin?

Daniel Savu: Dă telefoane la toți procurorii, dă telefoane, îl știe toată poliția. Bă, i-am zis, ăsta e șarpele cu clopoței, nu așa se face muncă de informații. Munca de informații se face în spații conspirative. Marin știa să facă d-astea. Ăsta nu știe și i-a înnebunit pe toți.

Mircea Cosma: Marin știa. Marin era profesionist mare. Unde e acum Marin?

Daniel Savu: La Dâmbovița.

Mircea Cosma: E din Pantazi?

Daniel Savu: Da, da, e din Pantazi.

Daniel Savu: Dar Marin, ți-am zis, o fi fost el (NU SE ÎNȚELEGE) la bani, dar știa muncă de informație.

Vlad Cosma: Eu aș vrea să-i dau lui Codrin un telefon să-i zic că ne-am împcat, vi-l dau la telefon.

Mircea Cosma: Acum?

Vlad Cosma: Da. Sună.

Mircea Cosma: Nu sun.

Vlad Cosma: De ce, mă? Ți-e rușine?

Mircea Cosma: Nu mi-e rușine. Sună-l tu. Tu ai zis că vrei să dai. Mie nu mi-a venit ideea. TAIEE

Mircea Cosma: Cel mai victimă dintre noi sunt eu.

Daniel Savu: Dă, mă, că îl sun eu dacă vrei.

Mircea Cosma: Nu, că-l sun eu.

Daniel Savu: Bă, eu nu mă împac cu ideea cu Ganea, ți-o spun cinstit.

Mircea Cosma: Continuăm etapa a doua de negocieri.

Vlad Cosma: Hai că ți-i pui pe ăia în cap.

Mircea Cosma: Pe care ăia?

Daniel Savu: Pe care ăia? Ca să înțeleagă și ei. Dacă eu candidez, e corect să candidez cu unu care nu-mi place?

VLAD COSMA VORBEȘTE LA TELEFON

Vlad Cosma: Noi am băut o cafeluță. Ne-am împăcat cu domnul senator.

Vlad Cosma: Da, stai să ți-l dau la telefon.

Daniel Savu: Alo! Salut Codrine, Daniel sunt. Uite facem ce trebuia să facem de la început. Ne-au găsit niște lupte și aici ne-am calmat. Gata, gata. Am închis orice secure. 07.10

Mircea Cosma: Spune separat, cu viu grai.

Daniel Savu: La care zici? De care zici acum că nu știu. A da, da, am văzut. Da, mă, ne-am înțeles la ceva mult mai deștept și pe plan… Da mă, hai că îți explică Vlad cum stă treaba, ne-am înțeles să fie liniște, să fie corect. Eu am închis orice secure a războiului, la fel și el. Da mă, a venit de-a gata. Ăștia sunt șmecheri. Dă-o în pi**a mă-sii, adică șmecherii… E, a vorbit cu Liviu un drac. Este o rușine cu Mitu vicepreședinte al Senatului, e o rușine pentru… L-a pierdut pe Cristi Dumitrescu. I-am pierdut pe ăia. S-au supărat ăia, toți ăia bătrânii. Adică nu așa se face, mă.

Daniel Savu: Nu-mi place, mă, de el. Mă lași?! Uite, sunt cu Vlad aici. Cine îl place pe Radu, mă? Ăsta acum află lumea că există.

Mircea Cosma. Hai, mă.

Vlad Cosma: N-ai inculpat, nu poți să candidezi, mă.

Daniel Savu: Păi Georgică Severin e un bou, mă. Tu acum te-ai prins că e un bou Georgică Severin? Păi e un bou, nu-l auzi și tu pe la televizoare, ce dracu\”?

Daniel Savu: Hai să închidem.

Mircea Cosma: Hai că mai vorbiți săptămâna asta într-o zi.

Daniel Savu: Pentru mine niște oameni lipsiți de orice valoare și de bun simț vor să profite acum de o situație. taiee

Daniel Savu: Da, mă, un nesimțit. Bă, dar a fost el la câte emisiuni ai fost tu sau eu la televiziuni să ne batem cu toată lumea?! A fost în viața lui, până să vorbească? Și a vrut să mi-o tragă mie acum. Bine, hai vorbim săptămâna viitoare. Tu stai liniștit, eu sunt foarte ok, da?! Bine. Salut!

Mircea Cosma: Ce a zis?

Daniel Savu: E enervat pe Radu. Prostul i-a spus una și a făcut alta. Domnul meu, candidați la județ? Vă susțin.