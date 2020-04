Parchetul de pe langă Judecatoria Bacău a deschis dosar penal, in rem, pentru infracțiunile zădărnicirea combaterii bolilor și fals în declarații, în cazul închiderii celor două secții de la Spitalul Județean Bacau.

„In data de 27.04.2020 pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau a fost inregistrat dosarul penal, in care se efectueaza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 C. pen., precum si sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii prev. de art. 326 C. pen.

In cuprinsul ordonanţei de incepere a urmăririi penale din data de 27.04.2020, organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au reţinut că, la data de 25.04.2020, secţiile Ortopedie şi Medicină Internă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău au fost inchise pentru o perioadă de 14 zile, in urma identificării unor cazuri de infecţie cu virusul COVID-19, sursele de infectare provenind din focar extern, respectiv pacienţi asimptornatici care, la internare, nu au recunoscut in cuprinsul declaraţiilor pe propria răspundere că au avut anterior, contacte cu persoane infectate cu respectivul coronavirus.” se arată într-un comunicat al Parchetului.