Patru familii devastate de durere și-au îngropat morții din explozia de la magistrala de gaze de pe Autostrada Moldovei. Cei patru muncitori, cu vârste cuprinse între 29 și 47 de ani, erau din județele Vrancea, Neamț și Bacău. Toți făceau parte dintr-o echipă care muncea în tura de noapte pe santier. Chiar și după tragedie, Dorinel Umbrărescu, supranumit regele asfaltului din Moldova, si cel care deține firma ce executa lucrările în zonă, este lăudat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

În explozie, a sfârșit și un tânăr care urma să devină tată. Vestea a cutremurat întreaga comunitate din localitatea Cârligele, din Vrancea. Bărbatul de 29 de ani lucra pe șantierul Autostrăzii Moldova pentru a-și întreține familia. Făcuse nunta la începutul acestei luni, iar soția sa urmează să aducă pe lume un copil ce nu își va cunoaște tatăl.

În noaptea exploziei, bărbatul îi ținea locul unui coleg. El lucra pe un utilaj când a fost surprins de deflagrație. Rudele, prietenii și reprezentanții primăriei s-au mobilizat pentru a sprijini familia.

Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care câștigă contracte pe bandă rulantă cu statul este ținut în brațe chiar de Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor nu ratează nicio ocazie ca să îl laude pe regele asfaltului care are în lucru peste 400 de kilometri de autostradă. Grindeanu l-a lăudat inclusiv pentru faptul ca pune oamenii sa lucreze și noaptea, asa cum s-a petrecut și în tragedia cumplita de la Calimănești.

„Legat de acest tronson de la Focșani la Buzău, avem toate premizele că la sfarsitul anului viiotr să circulăm. Sunt șanse foarte mari, ce țin de partea dificilă a acestor 4 tronsoane”, a afirmat Grindeanu pe12 septembrie.

„Nu ca e cel mai important construcotr, in acest moment nu exista companie in Europa care sa aibe 450 km de autostrada sau drum expres in lucru. Il face cel mai important din Europa. M-as fi bucurat sa avem mai multi constructori de acest tip”, spunea acelasi Grindeanu pe 20 iunie 2023.

Dorinel Umbrărescu a fost prezentat în spațiul public ca salvator al României pentru că va reuși să construiască autostrăzile care vor lega cele trei regiuni istorice, Muntenia, Moldova și Transilvania. Autoritățile s-au grăbit să scoată firmele lui Dorinel Umbrărescu nevinovate în urma tragediei de la Călimănești. Prefectul județului Vrancea a declarat la câteva ore că accidentul de la magistrala de gaze s-a produs în urma unei erori umane, însă nu a anunțat și cine e vinovat.

Mai mult, reprezentanții companiei de drumuri spun că lucrările au respectat toate avizele de la Transgaz.

