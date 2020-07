Alocațiile copiilor cresc din septembrie. Guvernul a adoptat în ședința de azi ordonanța de urgență care prevede majorarea etapizată a acestora. O primă etapă are loc în toamnă și va fi de 20 la sută. Executivul vrea dublarea alocațiilor abia din 2022. PSD a anunțat, însă, că va modifica ordonanța în Parlament, astfel încât dublarea să aibă loc cât mai repede.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a prezentat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, proiectul unei ordonanțe de urgență care conține dublarea etapizată a alocațiilor pentru copii. Prima majorare ar urma să aibă loc la 1 septembrie, fiind aferentă lunii august.

„În ședința de guvern de astăzi, în primă lectură, am propus proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea articolului 3 din Legea 61/1993 privind alocaţiile de stat pentru copii, prin această propunere Guvernul practic dublând alocaţiile după un calendar care are anumite etape. Prima mărire va fi în septembrie (de 20% – n. r.), aferentă lunii august. Practic, cei care vor urmări încasarea acestei alocaţii pentru luna august vor vedea în septembrie, după caz. Dacă au optat pentru a le primi pe card, vor primi imediat după 8 septembrie, iar dacă le primesc în numerar, după a doua jumătate a lunii, conform calendarului obişnuit al încasării alocaţiilor, urmând să găsească o creştere care atinge 185 de lei pentru copii între 2 şi 18 ani, respectiv 369 de lei pentru copii între 0 şi 2 ani şi copii cu dizabilităţi între zero şi 18 ani”, a explicat Violeta Alexandru.

Următoarele etape de creştere vor fi câte două pentru 2021, în prima parte a anului, în februarie, aferent lunii ianuarie, tot în procent de 20%, iar următoarea în august viitor, tot de 20%. Creşterea va fi similară şi în 2022, respectiv la începutul anului şi în august, pentru iulie.

„Astfel, la finalul lui 2022, vom avea o creştere a alocaţiilor de 300 de lei pentru copii între 2 şi 18 ani, respectiv de 600 de lei pentru copii între zero şi 2 ani şi pentru copii cu dizabilităţi între zero şi 18 ani. Aceasta este propunerea pe care am adresat-o Cabinetului, o propunere care are în vedere, atât dorinţa legiuitorului şi decizia Curţii Constituţionale, cât şi posibilităţile pe care bugetul azi, marcat de această pandemie, care a avut un efect direct în economie, le poate susţine, respectiv o creştere care să poată să fie susţinută în bugetele pentru anul viitor şi respectiv pentru 2022″, a explicat Violeta Alexandru.

Sursa: Realitatea Financiara