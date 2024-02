Iohannis abordează tema comasării alegerilor în Parlamentul European: Nu sunt împotrivă! Patru rânduri înseamnă foarte mult. Guvernul și coaliția vor decide

Preşedintele Klaus Iohannis se va adresa, miercuri, plenului Parlamentului European, reunit în sesiune la Strasbourg, în cadrul dezbaterii „This is Europe”. Anterior, șeful statului a susținut o conferință de presă comună cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în care a vorbit și despre comasarea alegerilor din țara noastră.

Şeful statului a fost invitat de preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, să participe la această dezbatere.

Declaratii Klaus Iohannis: Apartanenta deplina a Romaniei la spatiul Schengen cat mai curand va intari considerabil Uniunea si securitatea ei.

Am discutat despre prioritatile de pe agenda europeana. Ne pregatim de alegeri europarlamentare si de decizii pe termen lung pentru viitorul nostru ca uniune.

Am apreciat eforturile doamnei presedinte de reformare a PE prin masuri ferme, clare, curajoase, de crestere a transparentei, responsabilitatii, integritatii.

Am discutat despre razboiul din Ucraina si despre cum trebuie sa ramanem uniti. Am discutat si despre ce se poate face pentru a veni in sprijinul Moldovei, mai ales acum ca s-a decis ca este momentul sa devina parte a spatiului european.

Voi lansa o serie de idei pe care le-am elaborat in ultima vreme. Sunt foarte curios sa vad ce reactie au parlamentarii europeni.

Ma bucur ca deschid seria dezbaterilor din acest an extraordinar de important pentru Uniune.

Eu pledez pentru o Uniune puternica, solidara, unita, in beneficiul cetatenilor europeni.

Este atat de mult de spus aici, incat putem acoperi o intreaga campanie electoala. Trebuie sa vedem unde sa ne concentram ca sa creada iar increderea cetatenilor in ce face Uniunea. Este o distanta prea mare intre cetateanul elector european si clasa politia europeana. Trebuie sa ne apropiem, sa venim cu solutii pe termen mediu si lung. Deciziile referitoare la politica agricola comuna s-au luat in 2020, inainte de pandemie. Oare de ce a fost nevoie sa avem dupa 4 ani proteste masive ale fermierilor ca sa ne dam seama ca unele concepte trebuie rediscutate? Patru ani ne-a luat?

Pe de alta parte, sunt fara indoiala si chestiuni strategice legate de conceptul de uniune europeana de care trebuie sa ne ocupam cat mai repede: arhitectura Uniunii trebuie imbunatatita. Uniunea trebuie sa se extinda. E nevoie sa includem Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest. De ce dureaza pentru unii deja de 20 de ani aceste discutii?

Sunt si multe alte probleme care trebuie sa fie rezolvate urgent: clima, mediu, competititivitate.

Alegerile vor avea loc toate in acest an. Patru randuri de alegeri inseamna foarte mult. Care cu care se pot comasa legal, corect si constitutional vor elucida Guvernul si coalitia. Nu sunt impotriva comasarii. Daca se face din timp si se organizeaza o metoda de a reduce numarul de scrutine.

„Invitaţia transmisă preşedintelui Klaus Iohannis de a se adresa plenului Parlamentului European, într-un an crucial pentru viitorul Uniunii, inclusiv din perspectiva alegerilor europarlamentare şi a deciziilor majore care vor fi luate în următoarea perioadă, reflectă aprecierea legislativului european pentru rolul activ şi constructiv al preşedintelui României şi al ţării noastre de promotor al unui proiect european coeziv, solid, transparent şi aproape de cetăţean”, a transmis săptămâna trecută Administraţia Prezidenţială.

Şeful statului va prezenta, în plenul Parlamentului European, viziunea sa asupra soluţiilor la principalele provocări cu care se confruntă UE în prezent şi va pune accentul pe acţiunile comune care trebuie întreprinse pentru a apăra şi promova interesele cetăţenilor europeni, precum şi bunăstarea şi securitatea acestora, a mai arătat sursa citată.

Cu prilejul deplasării la Strasbourg, preşedintele Iohannis va avea şi consultări cu preşedintele Parlamentului European pe teme de actualitate de pe agenda UE şi privind priorităţile pentru anul 2024, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete şi vor susţine declaraţii de presă comune.

Şeful statului va avea şi o întrevedere cu europarlamentarii români.

Seria de dezbateri „This is Europe” din cadrul Parlamentului European a fost demarată în 2022, la scurt timp după declanşarea războiului împotriva Ucrainei. În perioada 2022 – 2023, s-au desfăşurat 12 astfel de reuniuni cu lideri europeni, scopul fiind acela de a reafirma valorile europene şi unitatea, de a consolida dezbaterea democratică pe teme de actualitate şi de a genera o viziune consistentă privind viitorul proiectului european.

În octombrie 2018, preşedintele României a susţinut un discurs în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European privind viitorul Europei.

Sursa: Newsinn