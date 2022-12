O echipă interdisciplinară de specialiști de la Spitalul Universitar Nanfang, din China, și Școala de Sănătate Publică și Medicină Tropicală din cadrul universității Tulane, din SUA, a descoperit că mâncatul între anumite intervale orare din zi nu oferă beneficii suplimentare pentru pierderea în greutate.

Într-un articol publicat în The New England Journal of Medicine, grupul de specialiști descrie studiul desfășurat cu ajutorul unui grup de voluntari cu obezitate pe care i-au monitorizat pe durata unui an de zile. Cercetătorii au urmărit două versiuni ale aceleiași diete pentru a observa beneficiile mâncatului între anumite intervale orare, scrie gds.ro.

Ideea vehiculată a fost aceea că mâncatul doar în anumite perioade ale zilei ar coincide cu segmente importante ale ritmului circadian, rezultând într-o activitate metabolică mai mare care ar duce la arderea mai multor calorii. Alte studii însă, nu au arătat niciun astfel de beneficiu.

Noul studiu a implicat 139 de voluntari obezi care au fost dispuși să adopte o dietă cu conținut redus de calorii timp de un an. Voluntari au fost rugați să limiteze consumul alimentar între orele de 8 am – 4 pm. Restricțiile calorice au fost împărțite în funcție de sex, femeile consumând între 1200 și 1500 kcal pe zi, iar bărbații între 1500 și 1800 kcal pe zi.

Voluntarii au fost monitorizați pe tot parcursul studiului pentru greutatea corporală și alte atribute care indică pierderea în greutate, inclusiv mărimea taliei. Starea lor de sănătate a fost, de asemenea, monitorizată regulat.

Concluzia: Orele nu sunt importante

La sfârșitul anului, cercetătorii au descoperit că, în timp ce o parte dintre voluntarii care au urmat un regim alimentar restricționat la un anumit interval de timp au pierdut, în medie, mai mult în greutate decât celălalt grup, nu au fost reprezentativi din punct de vedere statistic pentru un rezultat semnificativ.

Cercetătorii au mai descoperit că regimul alimentar restricționat pe anumite intervale orare nu a făcut nicio diferență în atributele de pierdere în greutate, cum ar fi o talie mai mică.