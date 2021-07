,,Acest lucru este posibil in zonele de munte, din pacate, in zonele care au fost afectate destul de grav, in ultima perioada, de ploi importante cantitativ si inundatii, cum ar fi zona judetului Alba, unde este in vigoare deja un cod portocaliu, pentru cantitati de apa de peste 35 de l/mp, intr-un interval de o ora, o ora si jumatate’’, a precizat aceasta.

Si zona Suceava este expusa la aparitia unor cantititati similare, de 30-35 l/mp, potrivit Gabrielei Băncilă.

,,Aceste averse torentiale in zonele de munte, in zonele deluroase, in zonele unde exista aceste pante, unde exista aceste conditii locale ce favorizeaza producerea de inundatii rapide, fie ca vorbim despre judetul Alba, fie ca vorbim despre orice alt judet, pot fi afectate de astfel de fenomene’’, a mai explicat specialistul.

Gabrielei Băncilă spune că aparitia viiturilor rapide este favorizata de conditiile locale.

,,Natura terenului, conditiile locale favorizeaza, in contextul inregistrarii unei cantitati mari de apa in intervale relativ scurte de timp, aparitia acestor viituri rapide. Acestea reprezinta ingredintele producerii acestor inundatii rapide, din pacate’’, a adăugat aceasta.