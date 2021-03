Politistii locali din cadrul Biroului Activitate Comerciala si Protectia Mediului fac verificari permanente in municipiul Brasov pentru a constata daca exista zone contaminate cu deseuri. In urma acestor verificari, saptamana trecuta, a fost identificata pe terenul situat in zona Decathlon, langa Soseaua de Sud-Est, o noua depozitare de deseuri rezultate din dezmembrarea unor autobuze.

Erau aruncate scaune, diverse componente si acte care apartineau societatii comerciale care detinea mijloacele de transport, inclusiv certificate de inmatriculare, carte de identitate a autovehiculului, autorizatie de reparatii eliberata de IPJ Brasov, licenta pentru transportul international de persoane, toate in original. Obiectele aruncate au fost identificate ca fiind componente ale unor autobuze marca Mercedes.

Au fost efectuate demersuri in vederea identificarii provenientei acestor deseuri. Dupa cercetari a fost gasita sursa acestor deseuri, mai precis 7 autobuze ale unei societati comerciale cu punctul de lucru in Brasov, care fusesera cumparate de o societate comerciala din municipiul Bacau. Dupa dezmembrarea autobuzelor, societatea respectiva a valorificat materialele feroase si neferoase, iar ce nu a putut fi valorificat a fost aruncat pe camp in zona Decathlon, in data de 23 februarie 2021.

Firma a fost sanctionata contraventional conform OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare, cu amenda in cuantum de 25.000 lei si s-a dispus ca masura complementara sa salubrizeze zona. Luni 8 martie 2021, societatea comerciala impreuna cu operatorul de salubritate a ridicat din zona respectiva, toate deseurile aruncate.