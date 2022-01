Epidemiologul Octavian Jurma atrage atenția că valul de internări Omicron este deja paralel cu valul de internări Delta și va depăși vârful de internări Delta la mijlocul lunii februarie, chiar dacă numărul de cazuri va începe să scadă din prima săptămână a lunii viitoare. Masca FFP2 devine cea mai importantă măsură individuală de prevenire a infectării.

„Cea mai importanta intrebare la care nu avem inca raspuns este „care este rata de cuplare a cazurilor, spitalizarilor si deceselor in Omicron?”.

Valul 4-Delta a debutat mult mai lent si am avut timp in luna august sa calibram aceste valori.

Omicron insa trece atat de repede prin populatie incat in doar 4 saptamani a depasit valori de care Delta a avut nevoie 9 saptamani sa le produca.

De aceea comparatia intre valuri este dificilia, ceea ce face dificil de anticipat evolutia spitalizarilor.

Avem doua optiuni de alinierea a curbei spitalizarilor.

============

1. in functie de debutul cresterii numarului de cazuri (graficul de sus)

Daca, comparam spitalizarile in functie de debutul cazurilor, atunci este evident ca valul de internari produs de Omicron creste mult mai rapid decat cel produs de Delta.

Chiar daca aliniem originea si scadem diferenta dintre debutul Omicronn si Delta (linia mov punctat), Omicron ajunge de la zero ca 5,000 de internari doua ori mai repede decat Delta. Aceasta crestere este proportionala cu cresterea numarului de cazuri care este de doua ori mai rapida decat in valul 4-Delta.

Aceasta comparatie este deci scenariul pesimist al cresterii numarului de internari in urmatoarele 3-4 saptamani, in care numarul maxim de internari va ramane apropiat de varful de cazuri al valului Omicron si putem depasi cu usurinta 30,000 de internati in spitale.

============

2. in functie de debutul cresterii numarului de internari (graficul de jos),

Aici am aliniat curba internarilro din valul 4-Delta si la originea de 2,500 de internari cat a fost in punctul de plecare a valului 5-Omiron

Acest scenariu introduce un handicap pentru valul 5-Omicron avand in vedere faptul ca valul 4-Delta a debutat cu 4 saptamani inainte de a tinge pragul de 2.500 de internari.

Alinierea cu acest avans acordat valului 4-Delta, pentru a simula reducerea de severitate a variantei Omicron, rezulta intr-o crestere mai lenta a internarilor in valul Omicron fata de valul Delta asa cum speram dupa datele din Africa de Sud.

Chiar si asa valul de internari Omicron este deja paralel cu valul de internari Delta si va depasi varful de internari Delta la mijlocul lunii februarie chiar daca numarul de cazuri va incepe sa scada din prima saptamana a lunii februarie.

Aceasta comparatie este deci scenariul optimist al cresterii numarului de internari in urmatoarele 2-3 saptamani, in care numarul maxim de internari va ramane apropiat de varful de 20,000 de internati pe zi al valului Delta.

============

Odata ajunsi in spital evolutia nu pare foarte diferita de Delta in faza asecendenta. Rata de cuplare sau raportul Internari ATI/Internari spitale (indicele AIRs) este de aproximativ 10 (sau 10% din internati sunt in ATI) si ramane similar in Omicron fata de Delta.

Pentru decese abia de saptamana viitoare vom avea suficiente date pentru a contura un trend chiar daca suntem in a doua saptamana de crestere a numarului zilnic de decese.

Ce ne spun aceste grafice? Ne spun ca numarul de internari nu este atat de mic cum speram, dar ca pare mai mic prin comparatie cu numarul urias de cazuri.

Daca insa nu am cunoaste numarul de cazuri si am analiza valul 5-Omicron doar prin prisma numarului de spitalizari (asa cum incerc in aceste grafice), in cea mai favorabila comparatie valul Omicron este aparent cu 25% mai putin sever decat valul Delta in acest moment.

============

Avand in vedere ca in urmatoarele 2-4 saptamani probabilitatea sa te intalnesti cu cineva infectat este foarte mare, masca FFP2 devine cea mai importantă masura individuala de prevenire a infectarii.

Avand in vedere riscul ridicat de spitalizare in caz de infectare, vaccinul (in special doza 3 – booster) devine cea mai importanta masura de prevenire a spitalizarii.

Asadar:

Masca previne infectarea

Vaccinul previne reduce infectarea si previne spitalizarea

Vaccin + Masca (si alte masuri non-faramaceutice) = Strategia Vaccin+

Vaccin+ este cea mai simpla formula pentru o protectie ridicata in pandemie”, a transmis Octavian Jurma.