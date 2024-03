Primarul USR al Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, suspect în dosarul „Apartamentul”

Primarul USR Bacăului, Lucian Viziteu, a recunoscut public, astăzi, că este suspect în dosarul deschis de DNA Bacău, privind apartamentul de serviciu dat unei angajate, membre USR Bacău.

Primarul municipiului Bacău, Daniel Stanciu-Viziteu (USR), a declarat, marți, că are statut de „suspect” într-un dosar DNA în care sunt cercetați și alți funcționari din primărie.

„Într-o speță locală legată de un apartament de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei Municipiului Bacău, am fost informat de DNA că am statut de suspect, alături de alți funcționari din primărie. Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru. Astăzi a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc surprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect”, a declarat marți, primarul Bacăului.

În urma unei anchete publicate de Ziarul de Bacău, DNA Bacău s-a autosesizat în legătură cu folosirea de către o funcționară din Primăria Bacău – membră USR – a unui apartament ce aparține instituției.

Percheziții la început de an

Procurorii DNA au efectuat pe 16 ianuarie percheziții la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) din subordinea Primăriei Bacău şi un cămin de bătrâni administrat de DAS.

Primarul a afirmat la acea vreme că ancheta nu vizează primăria: „Nu a existat nicio percheziţie la Primăria Bacău, ştim doar că este o anchetă care nu ne priveşte. DNA ne-a solicitat o serie de documente, ca în multe alte cazuri, prin email şi căutăm documentele pentru a le transmite procurorilor. Vom răspunde rapid la orice solicitare ulterioară de la orice instituție a statului”.