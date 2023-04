Acest fenomen poate aparea atat primavara, cat si toamna cu simptome asemanatoare, scrie Sfatul Părinților. Odata cu venirea toamnei lumina naturala a zilei devine din ce in ce mai redusa, ,,anuntand” organismul ca vremea buna va fi inlocuita cu frig, in timp ce primavara este exact invers. Lumina naturala este mai prezenta, iar temperaturile incep sa creasca.

Desi principala senzatie generala de astenie este oboseala sau oboseala cronica, este posibil sa fie prezente si alte simptome, cum ar fi:

• Iritabilitate sau schimbari de dispozitie

• Lipsa poftei de mancare

• Somnolenta in timpul zilei, ameteala sau lipsa de energie

• Tristete fara o cauza aparenta

• Scaderea libidoului

• Dificultate de concentrare

• Dureri de cap

Metode prin care să combați astenia de primăvară

Este recomandata o crestere a numarului de ore de expunere la lumina naturala, care in principiu este benefica pentru mentinerea sanatatii mentale si fizice. Lumina naturala ajuta organismul sa se adapteze mai repede la noile ,,conditii”. Adaptare treptata si o alimentatie variata Poti tine cont de cateva sfaturi de sanatate, cum ar fi inceperea cu cateva saptamani inainte a unui proces de adaptare, reglarea orelor de somn. Deplasarea ceasului cu cateva minute inainte in aceasta perioada pana ajunge treptat la ora oficiala. Poti incerca sa faci cateva exercitii fizice usoare, sa consumi alimente de sezon.

Pentru ca primavara vine cu alimente bogate nutritiv (urzici, spanac, frunze de papadie, leustean, leurda untisor, loboda, salata verde, ceapa verde, usturoi verde, marar) va permite organismului sa obtina din alimente nutrientii necesari pentru buna functionare a sistemului nervos si imunitar. Astfel sa combata astenia. Pentru a face acest lucru, ar trebui sa urmezi o dieta variata si echilibrata cu vitamine si minerale. Consuma alimente antialergice. Mananca doar carbohidrati complecsi, deoarece acestia sunt asimilati mai lent de organismul nostru in comparatie cu carbohidratii simpli, oferind o energie stabila si cu eliberare lenta. O optiune buna care are si beneficii depurative este fasolea azuki.

Bea ceai.

Ceaiul contine aminoacidul L-teanina, care atunci cand este combinat cu cofeina, imbunatateste functiile cognitive mai mult decat cofeina. L-teanina elimina, de asemenea, iritabilitatea si anxietatea pe care le poate provoca cofeina. O idee buna este sa iei un tip de ceai care contine si agenti antialergici. Hidrateaza-te constant Hidratarea joaca, de asemenea, un rol important. Acesta este motivul pentru care cel putin doi litri de apa pe zi trebuie sa fie bauti sau completati cu infuzii sau sucuri naturale de fructe.

Consuma ciocolata in cantitati mici.

Alege ciocolata neagra (cu continut mai mare de cacao) si daca este posibil, ciocolata bio. O alternativa este sa bei bauturi de ciocolata fara zahar. Ciocolata creste nivelul de endorfine din creierul nostru, rezolvand simptomele de tristete, negativitate etc. Construieste o rutina pentru a preveni astenia In timpul zilei trebuie mentinuta o anumita ordine si rutina in ceea ce priveste mesele. Cinele ar trebui sa fie mai usoare si luate cu cel putin doua ore inainte de culcare pentru a evita ca digestia sa interfereze cu somnul. Exercitiile fizice moderate elibereaza dopamina si serotonina, hormoni legati de fericire si senzatia de bine.

Cele mai bune surse de energie si micronutrienti de care are nevoie corpul nostru

Seminte de dovleac

Daca va simtiti epuizati dupa un antrenament de numai 30 de minute, este posibil sa aveti un deficit de magneziu. In cadrul unui studiu, cercetatorii au restrictionat acest mineral din dieta subiectilor (femei cu varste cuprinse intre 47 si 75 de ani). Ei au descoperit ca cei care au valori mai scazute de magneziu in organism au nevoie de mai mult oxigen in timpul activitatilor fizice. Pentru a se evita acest lucru, includeti cel putin 1/4 ceasca de seminte de dovleac in dieta zilnica pentru a beneficia de un nivel optim de energie.

Cereale integrale

Carbohidratii care se gasesc in cerealele integrale sunt cei care lupta cu astenia. Cu toate ca majoritatea persoanelor se feresc sa includa carbohidrati in dieta lor, adevarul este ca acestia sunt esentiali pentru cresterea nivelului de energie din organism. Pentru ca energia dumneavoastra sa atinga cote ridicate, alegeti carbohidrati complecsi din biscuiti de cereale integrale sau fulgi de ovaz, in schimbul carbohidratilor rafinati. Organismul digera lent carbohidratii complecsi, mentinand in limite normale valorile zaharului in sange si o stare buna de spirit. In plus, un castron de fulgi de ovaz are un continut redus de calorii.

Nuci

Nucile sunt bogate in acizi grasi Omega 3. Nu numai ca acestea sunt grasimi sanatoase pentru organism, dar si contracareaza oboseala si amelioreaza simptomele de depresie usoara. Mariti aportul zilnic de Omega 3 cu o portie de 1/4 ceasca de nuci (care contine aproximativ 190 de calorii).

Ciocolata neagra

Daca aveti de gand sa tratati astenia de primavara cu dulciuri, alegeti inteligent. In cadrul unui studiu, cercetatorii au oferit unor pacienti cu sindromul oboselii cronice, aproximativ 45 de grame de ciocolata neagra, in fiecare zi, timp de 2 luni. Subiectii au raportat o crestere semnificativa a energiei. Oamenii de stiinta sugereaza ca polifenolii din ciocolata neagra incurajeaza productia de serotonina din creier, substante chimice care imbunatatesc starea de spirit si reduc starea de oboseala.

Ceai

Cofeina dintr-o ceasca de cafea pare alegerea mai gustoasa, dimineata, dar o ceasca de ceai verde, de exemplu, contine ingrediente importante in combaterea asteniei printre care si L-teanina. Atunci cand este combinat cu cafeina, acest aminoacid imbunatateste functia cognitiva mai eficient decat cofeina simpla. 3 cesti de ceai pot imbunatati vigilenta, memoria si timpul de reactie, in timp ce reduc oboseala.

Pepene verde

O alta cauza posibila a asteniei poate fi deshidratarea. Pepenele verde este o sursa bogata de apa si electoliti care ajuta la mentinerea hidratarii. In plus, acest fruct este bogat in elemente care lupta impotriva asteniei, cum ar fi potasiul, vitamina C, licopenul si fierul.

Pentru a combate astenia de primavara intr-un mod complementar alimentar, exista ingrediente naturale precum laptisorul de matca sau polenul, alaturi de alte suplimente care includ vitamine, minerale sau aminoacizi sub forma de suplimente alimentare. De asemenea, putem apela la suplimente alimentare cum ar fi: Rhodiolin, MagneZi B6, Stress Management, ZenThonic, Vital in functie de grupele de sange