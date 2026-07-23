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Radu Miruță, la plajă într-o locație de lux, în plin scandal pe legea salarizării. Reacția ministrului

Radu Miruță pe plaja (Realitatea Plus, sursă A3)

Radu Miruță pe plaja (Realitatea Plus, sursă A3)

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat23 iul. 2026, 08:00
Actualizat23 iul. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS

Demis din funcție și interimar la două ministere importante în plină criză, Radu Miruță a plecat într-o vacanță de lux. Au apărut inclusiv imagini cu acesta în șort, pe plaja unui hotel de 5 stele din Turcia, unde, potrivit presei, cel mai ieftin sejur de trei nopți ar costa aproximativ 7.500 de euro. Într-un punct de vedere transmis Realitatea Plus, ministrul interimar a precizat că sumele vehiculate nu sunt reale.

În timp ce se afla pe plajă, ministrul interimar al Transporturilor l-a revocat pe directorul TAROM, potrivit Realitatea Plus. Între timp, în țară continuă scandalul uriaș privind legea salarizării și reformele susținute de Bolojan și USR. Compania națională de transport aerian se confruntă cu dificultăți financiare majore, înregistrând pierderi de aproximativ 40 de milioane de euro doar în anul 2025.

Radu Miruță a acuzat fosta conducere a TAROM de lipsă de transparență și de întârzieri în relația cu Comisia Europeană privind planul de restructurare al companiei.

Într-un punct de vedere transmis Realitatea Plus, ministrul interimar a precizat că se află „câteva zile în concediu cu familia și părinții. Prețul plătit este de 157 de euro pe noapte, cu mese și avion incluse”.

Referitor la directorul TAROM, Miruță a subliniat că nu el l-a demis, ci „Consiliul de Administrație, așa cum prevede legea 31/1990”.

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