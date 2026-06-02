Șeful Satului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Anunțul DNA

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Secția Militară, într-un dosar ce vizează modul în care s-au desfășurat anumite proceduri de concurs în cadrul Armatei Române, potrivit surselor Realitatea PLUS.

UPDATE - DNA: Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare

Șeful Satului Major al Apărării are calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat de DNA, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției.

Potrivit procurorilor militari, ”în cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București - Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N.

”Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate”.

Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale”, a transmis DNA.

Reprezentanții instituției au precizat că suspectului Vlad Gheorghiță ”i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”.

UPDATE - Reacția Statului Major al Apărării

”În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”, a transmis Statul Major al Apărări printr-un comunicat.



UPDATE - Șeful Satului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, va fi pus sub acuzare

Potrivit unor surse judiciare, generalul Gheorghiță Vlad, citat inițial în calitate de martor, ar urma să fie pus sub acuzare de procurorii militari. Aceleași surse susțin că anchetatorii analizează o posibilă infracțiune de complicitate la uzurparea funcției.

Dosarul vizează semnarea unui ordin de către șeful Armatei care, potrivit interpretării procurorilor, ar fi intrat exclusiv în atribuțiile ministrului Apărării. Prin emiterea acestui document, generalul Gheorghiță Vlad ar fi facilitat accesul fiicei unui general pe un loc destinat personalului militar.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Generalul Gheorghiță Vlad a ajuns la sediul DNA, însoțit de gărzi de corp, și a evitat dialogul cu jurnaliștii.

În momentul publicării acestei știri, nu există informații oficiale privind motivul prezenței șefului Statului Major al Apărării la DNA și nici calitatea în care a fost chemat de procurorii anticorupție.

Cu toate acestea, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ancheta procurorilor militari se concentrează asupra unor concursuri organizate în instituția aflată în subordinea generalului Gheorghiță Vlad.

Este pentru prima dată în istoria recentă când un șef al Armatei aflat în funcție este citat la un parchet militar.

Cazul apare într-un context sensibil pentru această instituție, marcat de recentele incidente de securitate și de controversele privind programele de înzestrare și achizițiile militare derulate de România.