A furat o mașină, a condus băut și fără permis, apoi a intrat într-un gard. Un pasager a ajuns la spital

Un tânăr de 19 ani, din comuna Tamași, județul Bacău, ar fi furat un autoturism și l-ar fi condus fără permis și sub influența alcoolului, înainte de a provoca un accident în comuna Buhoci.
Mașina a ieșit de pe drum și a intrat într-un gard, iar un pasager de 57 de ani a fost rănit și transportat la spital. Accidentul s-a produs în noaptea de 5 octombrie, în jurul orei 01:00, pe raza comunei Buhoci.
A pierdut controlul mașinii pe DN2F
Polițiștii Biroului Rutier Bacău au fost sesizați după producerea accidentului. Din primele verificări a rezultat că tânărul ar fi sustras autoturismul din comuna Tamași, apoi l-ar fi condus pe DN2F până în Buhoci.
La un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un gard. Pasagerul aflat în mașină, un bărbat de 57 de ani, a fost rănit în urma impactului și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Alcoolemie de 0,66 mg/l în aerul expirat
Polițiștii l-au testat pe tânăr cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.
Verificările în bazele de date au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
A fost reținut, apoi plasat în arest la domiciliu
După administrarea probelor, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței, care a dispus arestul la domiciliu pentru 30 de zile.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru furt în scop de folosință, conducerea unui autovehicul fără permis și sub influența alcoolului, precum și vătămare corporală din culpă.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.