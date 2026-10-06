A furat o mașină, a condus băut și fără permis, apoi a intrat într-un gard. Un pasager a ajuns la spital

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 oct. 2026, 16:27

Un tânăr de 19 ani, din comuna Tamași, județul Bacău, ar fi furat un autoturism și l-ar fi condus fără permis și sub influența alcoolului, înainte de a provoca un accident în comuna Buhoci.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre masina furataaccident