A7 ajunge până la Bacău: când se deschide circulația neîntreruptă de la București

Șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Bacău după 31 august, când este programată deschiderea unor noi sectoare din A7.
Tronsonul Adjud-Bacău are aproximativ 60 de kilometri, iar inaugurarea va elimina ultima întrerupere importantă de pe traseul de mare viteză dintre Capitală și Bacău. Autoritățile au stabilit închiderea temporară a Variantei Ocolitoare Bacău pentru lucrările de racordare la noile tronsoane.
Lucrările intră în etapa finală
Pe sectorul Adjud-Bacău, constructorii au lucrat la ultimele elemente necesare deschiderii traficului. Printre punctele urmărite se află viaductul de la Nicolae Bălcescu și pasajul de la Cleja, unde au fost executate lucrări de asfaltare, marcaje și finisaje.
Odată finalizată legătura, cei aproximativ 250 de kilometri de autostradă deja circulabili între București și Adjud se vor conecta cu noul sector până la Bacău. Astfel, deplasarea între Capitală și municipiul Bacău se va putea face integral pe drum de mare viteză.
Ce se întâmplă după 31 august
Varianta Ocolitoare Bacău este închisă până la 31 august pentru lucrările de conectare cu noile loturi ale A7. După redeschidere, șoferii vor putea folosi continuitatea dintre sectorul Focșani-Adjud, deja inaugurat, și tronsonul către Bacău.
Autostrada continuă spre Pașcani
Deschiderea până la Bacău reprezintă doar o etapă a proiectului A7. Planul autorităților este ca, până la finalul lui 2026, autostrada să fie circulabilă neîntrerupt de la București până la Pașcani, pe aproximativ 397 de kilometri, prin conectarea tronsoanelor aflate în lucru.