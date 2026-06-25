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Accident la o trecere de pietoni din Timișoara! O adolescentă de 17 ani a ajuns la spital după ce motocicleta a căzut peste ea

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 08:05

Un accident neobișnuit s-a produs la o trecere de pietoni din Timișoara, unde o adolescentă de 17 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a căzut de pe motocicletă, iar vehiculul s-a prăbușit peste ea.

Potrivit informațiilor preliminare, tânăra a încercat să oprească pentru a acorda prioritate pietonilor care traversau regulamentar. În timpul manevrei de frânare, aceasta a pierdut controlul motocicletei și s-a dezechilibrat.

În urma căzăturii, motocicleta a ajuns peste adolescentă, provocându-i răni care au necesitat transportul la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Martorii aflați în zonă au intervenit imediat și i-au acordat ajutor până la sosirea echipajelor de urgență.

Autoritățile au stabilit că tânăra nu consumase alcool înainte de accident. De asemenea, aceasta deține permis pentru conducerea mopedelor și motocicletelor, însă se află la început de drum în ceea ce privește experiența în trafic.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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