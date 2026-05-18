Alertă sanitară pe nava de croazieră MV Hondius. Echipajul a fost izolat după focarul de hantavirus

MV Hondius, nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus, a ajuns în portul Rotterdam, unde autoritățile au impus măsuri stricte de carantină pentru ultimele 27 de persoane rămase la bord.

Autoritățile olandeze au anunțat că vasul va fi supus unui amplu proces de dezinfecție după evacuarea tuturor pasagerilor și membrilor echipajului.

La momentul izbucnirii focarului, nava transporta aproximativ 150 de persoane din 23 de țări. Situația a fost raportată către Organizația Mondială a Sănătății pe 2 mai, după apariția mai multor cazuri de boală respiratorie severă.

Până acum, trei persoane și-au pierdut viața în urma infecției. Trupurile neînsuflețite ale unui cuplu din Olanda au fost deja repatriate, iar o turistă din Germania urmează să fie incinerată în Olanda, cenușa acesteia urmând să fie trimisă familiei.

Potrivit datelor comunicate de OMS, pe navă au fost confirmate opt cazuri de infectare cu hantavirus, în timp ce alte două persoane sunt considerate cazuri probabile.