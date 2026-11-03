Atac cibernetic la supermarketuri: 6 magazine din România, afectate de creșterea temperaturii
Atac cibernetic la supermarketuri
Șase magazine din România au raportat temperaturi anormale în frigidere, într-un posibil atac cibernetic similar incidentelor din Europa.
Șase supermarketuri din România, afectate de creșterea temperaturii
Potrivit informațiilor transmise de directorul DNSC, Dan Cîmpean, problemele au fost observate în dimineața zilei de 2 noiembrie. În jurul orei 1:30, echipamentele frigorifice din șase magazine ar fi înregistrat creșteri importante ale temperaturii, însă angajații au remarcat situația abia în jurul orei 8:00.
Incidentul a fost raportat autorităților ca posibil atac cibernetic asupra controllerelor care gestionează instalațiile de refrigerare.
Conform explicațiilor oferite de reprezentantul DNSC, echipamentele erau conectate la internet prin routere GSM cu adrese IP fixe și utilizau versiuni mai vechi de software. Aceste caracteristici ar fi putut facilita accesul neautorizat la sistemele de control.
Deocamdată, informațiile disponibile indică o suspiciune de atac informatic, iar împrejurările exacte ale incidentului trebuie stabilite în urma verificărilor de specialitate.
Atacuri similare în mai multe țări europene
Incidentul din România nu este unul izolat. În aceeași perioadă, probleme asemănătoare au fost raportate în Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda, Țările de Jos, Estonia și Finlanda.
Mai multe lanțuri de magazine au semnalat creșteri neobișnuite ale temperaturii în vitrinele frigorifice și congelatoare. În unele cazuri, sistemele ar fi fost trecute de la distanță în modul de dezghețare, ceea ce a dus la compromiterea condițiilor de păstrare a alimentelor.
Retailerul Ahold Delhaize a confirmat un incident IT care a afectat sistemele de refrigerare din zeci de magazine din Belgia și Luxemburg. Probleme au fost raportate și de alte companii din sectorul comerțului alimentar.
În Irlanda, incidentele au afectat 13 magazine SuperValu, iar în Belgia au fost raportate probleme în mai multe unități ale unor lanțuri comerciale importante. Unele magazine au fost nevoite să retragă sau să elimine produsele refrigerate și congelate pentru a evita comercializarea alimentelor care nu mai puteau fi considerate sigure.
Sistemele frigorifice, o nouă țintă pentru atacurile informatice
Cazurile recente atrag atenția asupra vulnerabilităților dispozitivelor conectate la internet care controlează instalațiile tehnice din clădiri și spații comerciale.
Sistemele frigorifice moderne pot fi monitorizate și administrate de la distanță. Dacă echipamentele folosesc software învechit sau nu sunt protejate corespunzător, accesul neautorizat poate permite modificarea parametrilor de funcționare.
În cazul supermarketurilor, consecințele pot fi importante: alimentele perisabile pot deveni improprii consumului, iar magazinele pot înregistra pierderi financiare semnificative.
Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra necesității actualizării software-ului, limitării accesului de la distanță și protejării echipamentelor conectate la rețelele informatice.
Comisia Europeană avertizează asupra repetării incidentelor
Valul de atacuri a atras atenția instituțiilor europene. Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură, a descris repetarea acestor incidente drept extrem de îngrijorătoare.
Oficialul a atras atenția asupra riscurilor pe care astfel de atacuri le pot reprezenta pentru activitatea companiilor și pentru lanțurile de aprovizionare cu alimente.
Autoritățile și experții încearcă să stabilească dacă incidentele din diferitele state europene au o origine comună și dacă fac parte dintr-o campanie coordonată. Până în prezent, nu a fost identificat public un autor al atacurilor și nici nu a fost confirmată o legătură directă între toate cazurile.
Ce se știe până acum despre incidentul din România
În cazul celor șase magazine din România, suspiciunea vizează sistemele de control ale echipamentelor frigorifice. Autoritățile au fost sesizate, însă nu există încă informații publice care să confirme cine s-ar afla în spatele incidentului sau dacă au fost compromise și alte sisteme informatice ale retailerului.
Cazul evidențiază riscurile la care sunt expuse infrastructurile comerciale conectate la internet și importanța protejării echipamentelor tehnice, chiar și atunci când acestea nu sunt considerate, în mod obișnuit, sisteme informatice clasice.
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