VIDEO Peste 300 de percheziții în România. Prejudiciile din dosare se apropie de 47 de milioane de lei
Peste 300 de percheziții în România
Operațiunea Jupiter 6: 304 percheziții în București și mai multe județe. Sunt investigate evaziuni fiscale, contrabandă și fapte de corupție. Prejudiciile depășesc 46,9 milioane de lei.
Autoritățile desfășoară marți, 3 noiembrie 2026, o amplă operațiune la nivel național, în cadrul acțiunii Jupiter 6. Polițiștii și procurorii pun în aplicare 304 mandate de percheziție domiciliară în București și în mai multe județe din țară. Anchetele vizează infracțiuni economico-financiare, fapte de corupție, contrabandă, înșelăciune, dar și încălcări ale legislației privind regimul armelor și protecția fondului forestier.
Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, operațiunea cuprinde 67 de acțiuni operative, desfășurate în coordonare cu Inspectoratul General al Poliției Române.
Operațiunea Jupiter 6: 304 mandate de percheziție în București și în mai multe județe
Acțiunile au loc în cadrul unei ample intervenții împotriva criminalității, fiind vizate persoane suspectate de comiterea mai multor categorii de infracțiuni.
Investigațiile privesc fapte precum evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, furtul calificat, cămătăria, șantajul și tâlhăria.
De asemenea, anchetatorii verifică posibile infracțiuni de fals și uz de fals, contrafacere, abuz în serviciu și fapte de corupție.
Pe lista infracțiunilor investigate se află și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, traficul de substanțe toxice, braconajul, tăierile ilegale de arbori, furtul de material lemnos și încălcarea legislației privind gestionarea deșeurilor.
Prejudicii de aproape 47 de milioane de lei și peste 289.000 de dolari
Dosarele instrumentate în cadrul Operațiunii Jupiter 6 vizează prejudicii importante, atât pentru bugetul public, cât și pentru mediul economic.
Conform datelor comunicate de Parchet, valoarea prejudiciilor stabilite până în acest moment depășește 46.972.256 de lei și 289.417,50 dolari americani.
Anchetatorii precizează că aceste sume ar putea crește, întrucât în cadrul investigațiilor urmează să fie identificate și alte pagube produse prin activitățile infracționale cercetate.
Pe lângă percheziții, sunt puse în executare și mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri pentru clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Anchetatorii urmăresc recuperarea prejudiciilor și confiscarea bunurilor obținute ilegal
Un obiectiv important al operațiunii îl reprezintă identificarea bunurilor și valorilor care ar proveni din activități infracționale.
Procurorii și polițiștii urmăresc indisponibilizarea acestora și instituirea măsurilor asigurătorii, astfel încât prejudiciile să poată fi recuperate, iar pagubele produse să fie acoperite.
Prin aceste acțiuni, autoritățile urmăresc atât combaterea infracționalității economice și judiciare, cât și protejarea patrimoniului public și privat.
Operațiunea Jupiter 6 are în vedere și apărarea siguranței cetățenilor, protejarea mediului și conservarea resurselor naturale, în special în contextul infracțiunilor care afectează fondul forestier.
Operațiune națională împotriva criminalității economice și judiciare
Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române.
Potrivit autorităților, obiectivul general al Operațiunii Jupiter 6 este prevenirea și combaterea criminalității prin acțiuni coordonate la nivel național.
Investigațiile urmăresc tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, protejarea circuitului economic și consolidarea respectării legii.
Rezultatele perchezițiilor și ale audierilor urmează să contribuie la stabilirea întregii dimensiuni a activităților investigate și a prejudiciilor produse.
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