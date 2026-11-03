Autostrada A13 Brașov–Bacău ar putea fi finalizată abia în 2036. Studiul de fezabilitate, amânat până în 2028
Autostrada A13 Brașov–Bacău
Autostrada A13 Brașov–Bacău are un nou termen contractual: aprilie 2036. Studiul de fezabilitate a fost amânat până în martie 2028.
Proiectul Autostrăzii A13 Brașov–Bacău înregistrează noi întârzieri. Termenul pentru finalizarea studiului de fezabilitate a fost prelungit până în martie 2028, cu mai bine de un an față de calendarul stabilit inițial. În plus, termenul pentru încheierea întregului contract, care include și asistența tehnică pe durata proiectării și execuției lucrărilor, a fost împins până în aprilie 2036.
Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), studiul de fezabilitate este realizat în proporție de peste 52%. Investigațiile geotehnice au ajuns la un stadiu de 74,32%, iar ridicările topografice au fost finalizate integral.
Când ar urma să fie gata Autostrada A13 Brașov–Bacău
Noul calendar prevede finalizarea serviciilor aferente studiului de fezabilitate până la 9 martie 2028. Termenul inițial pentru această etapă era 26 ianuarie 2027.
Modificarea a fost stabilită prin Actul adițional nr. 3, semnat la 3 august 2026, prin care durata serviciilor pentru studiul de fezabilitate a fost extinsă la 41 de luni și 12 zile.
Și termenul pentru finalizarea întregului contract a fost actualizat. Dacă inițial data-limită era 26 februarie 2035, noul termen este 7 aprilie 2036.
Este important de precizat că această dată reprezintă termenul de încheiere a contractului, care include și servicii de monitorizare geotehnică și asistență tehnică pe perioada proiectării și execuției. Nu înseamnă că autoritățile au anunțat o dată certă pentru deschiderea autostrăzii circulației.
În ce stadiu se află proiectarea autostrăzii
Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al Autostrăzii A13 Brașov–Bacău a fost semnat la 22 iulie 2024 cu firma Consitrans SRL. Valoarea acestuia este de 81,2 milioane de lei, fără TVA, iar ordinul de începere a fost emis la 26 septembrie 2024.
Conform datelor de progres, studiul de fezabilitate a ajuns la un stadiu de aproximativ 52,35%. Investigațiile geotehnice de teren sunt realizate în proporție de 74,32%, în timp ce ridicările topografice au fost încheiate.
Activitățile de proiectare continuă pe sectorul cuprins între kilometrii 13+000 și 41+000. În această etapă, proiectanții corelează soluțiile tehnice cu ridicările topografice efectuate în martie 2026.
Sunt în desfășurare și investigațiile arheologice, iar proiectarea lucrărilor de drum, a podurilor și a consolidărilor este adaptată la condițiile identificate în teren. Activitățile de deminare au fost finalizate în proporție de 100%.
Progresul financiar al contractului este de numai 5,66%
Datele din raportul lunar de progres pentru perioada 26 august – 24 septembrie 2026 indică un progres valoric de 5,66% al întregului contract.
Acest indicator nu trebuie confundat cu stadiul de peste 52% al studiului de fezabilitate. Cele două procente măsoară componente diferite: primul reflectă progresul valoric al contractului în ansamblu, iar al doilea se referă la activitățile aferente studiului de fezabilitate.
În document sunt menționate și plăți pentru servicii de monitorizare geotehnică, precum și lucrări aferente investigațiilor geotehnice. Sumele certificate și plătite, prezentate în raport, se ridică la aproximativ 5,73 milioane de lei, fără TVA.
Autostrada A13, legătura rutieră dintre Brașov și Moldova
Autostrada A13 Brașov–Bacău este unul dintre proiectele importante de infrastructură rutieră care ar urma să conecteze Transilvania cu Moldova. Traseul este prevăzut să aibă aproximativ 174 de kilometri și să fie împărțit în cinci loturi, potrivit informațiilor comunicate de CNIR.
Proiectul prevede conexiuni cu viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș–Brașov, în zona Codlea, și cu Autostrada Moldovei A7, în apropiere de Bacău, la Răcăciuni.
Finalizarea studiului de fezabilitate va permite stabilirea soluției tehnice, a traseului definitiv și a costurilor estimate pentru etapele următoare. Abia după parcurgerea procedurilor de proiectare, avizare și contractare a lucrărilor de execuție va putea fi conturat un calendar concret pentru construirea autostrăzii.
Prelungirea termenelor arată că proiectul A13 Brașov–Bacău mai are de parcurs etape importante până la intrarea efectivă în șantier. În acest moment, aprilie 2036 este noul termen prevăzut pentru încheierea contractului de servicii, nu o garanție privind data la care șoferii vor putea circula pe întreaga autostradă.
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