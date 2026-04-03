Atenționare de călătorie în Ungaria. Ce transmite MAE și cine sunt cei vizați

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care desfășoară activități de transport de marfă, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Ungaria în perioada Paștelui Catolic cu privire la instituirea unei interdicții de circulație aplicabilă vehiculelor de marfă și ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Astfel, precizează MAE într-un comunicat transmis AGERPRES, vineri, duminică și luni, în intervalul orar 6:00 - 22:00, circulația vehiculelor de marfă și a ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzisă.

Anunțul oficial al autorităților ungare poate fi consultat la următorul link: kormany.hu/kormanyzat/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium/hirek/unnepek-alatti-kamionstop-reszleges-feloldasa .



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 și Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center, în regim de permanență.



De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefoanele de permanență ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 și Consulatului General al României la Gyula +36306357181.



MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://budapesta.mae.ro/ , https://szeged.mae.ro/ , https://gyula.mae.ro/ , https://www.mae.ro/ și le reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.