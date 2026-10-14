Autostrada Bacău–Pașcani se apropie de 70%. Când ar putea fi deschisă circulația pe primul lot

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 oct. 2026, 18:28

Lucrările la primul lot al Autostrăzii Bacău–Pașcani, parte din Autostrada A7, au ajuns la aproape 70% din stadiul de execuție, iar autoritățile urmăresc deschiderea circulației până la sfârșitul anului 2026.

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