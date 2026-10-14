Autostrada Bacău–Pașcani se apropie de 70%. Când ar putea fi deschisă circulația pe primul lot

Lucrările la primul lot al Autostrăzii Bacău–Pașcani, parte din Autostrada A7, au ajuns la aproape 70% din stadiul de execuție, iar autoritățile urmăresc deschiderea circulației până la sfârșitul anului 2026.
Finalizarea tronsonului dintre Săucești și Trifești depinde însă de asigurarea finanțării necesare și de condițiile meteorologice din următoarele luni, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol.
Ce lucrări se desfășoară pe lotul 1 al Autostrăzii A7
Primul lot al Autostrăzii Bacău–Pașcani are o lungime de 30,3 kilometri și este construit de compania UMB. Pentru accelerarea lucrărilor, pe șantier au fost mobilizați aproximativ 500 de muncitori și 350 de utilaje.
În prezent, echipele lucrează la structura rutieră, la poduri și la amenajarea spațiilor de servicii. De asemenea, sunt în curs de instalare sistemele inteligente de transport, cunoscute sub denumirea de ITS, precum și parapetele de protecție și marcajele rutiere.
Potrivit lui Cristian Pistol, stadiul lucrărilor se apropie de pragul de 70%, iar obiectivul constructorului este să finalizeze tronsonul până la sfârșitul acestui an.
Deschiderea în 2026 depinde de finanțare
Unul dintre principalele obstacole îl reprezintă asigurarea fondurilor pentru lucrările rămase. Tronsonul Săucești–Trifești a beneficiat de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la 31 august 2026.
Pentru continuarea și finalizarea proiectului, banii trebuie asigurați de la bugetul de stat. Potrivit informațiilor publicate de CNAIR, au fost făcute solicitările necesare pentru finanțarea lucrărilor rămase.
Autoritățile avertizează că respectarea calendarului depinde atât de disponibilitatea fondurilor, cât și de vreme. Temperaturile scăzute și precipitațiile pot îngreuna anumite operațiuni specifice construcției de autostrăzi.
Cât costă primul lot al Autostrăzii Bacău–Pașcani
Valoarea contractului pentru lotul 1 al Autostrăzii Bacău–Pașcani este de aproximativ 1,638 miliarde de lei, fără TVA.
Tronsonul dintre Săucești și Trifești face parte din proiectul A7, care urmărește îmbunătățirea legăturilor rutiere dintre sudul și nordul Moldovei și conectarea regiunii la rețeaua de autostrăzi a țării.
Deschiderea acestui segment ar reprezenta un nou pas în dezvoltarea infrastructurii rutiere din Moldova. Totuși, circulația până la finalul anului 2026 rămâne un obiectiv condiționat de finanțare și de evoluția lucrărilor în perioada următoare.