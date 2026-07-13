Blocaj politic fără precedent. Sorin Grindeanu: „Mi-e greu să cred că vom avea Guvern până la 1 septembrie”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că există în continuare incertitudini privind formarea unui nou Executiv și că nu poate spune dacă România va avea un Guvern până la începutul noii sesiuni parlamentare, programată pentru 1 septembrie.
Liderul social-democrat a afirmat că discuțiile purtate la Palatul Cotroceni au fost utile și că acestea vor continua la sfârșitul săptămânii. Potrivit acestuia, în cadrul negocierilor au fost analizate mai multe variante de ieșire din blocajul politic, inclusiv propuneri formulate de reprezentanții UDMR și ai grupului minorităților naționale.
Grindeanu a susținut că una dintre ideile discutate a fost formarea unui „Guvern de armistițiu”, concept prezentat de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta ar presupune punerea deoparte a disputelor dintre partide, desemnarea unui premier acceptat de toate formațiunile și continuarea guvernării într-o formulă de compromis. Liderul PSD a precizat că social-democrații au fost de acord cu această variantă, însă propunerea nu ar fi fost acceptată de PNL și USR.
Întrebat despre posibilitatea unui Guvern condus de un premier tehnocrat, dar format din miniștri politici, Grindeanu a confirmat că această opțiune a fost discutată, însă a susținut că opoziția față de un astfel de scenariu vine din partea liderilor PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz.
Totodată, președintele PSD l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, pe care îl acuză că împiedică deblocarea negocierilor și prelungește criza politică. Grindeanu a reamintit că PSD a decis încă din luna aprilie că nu va susține revenirea lui Bolojan în fruntea Guvernului, invocând nemulțumiri legate de modul în care acesta a condus Executivul.
Liderul social-democrat a insistat că PSD se află în prezent în opoziție și a transmis că partidul nu își asumă responsabilitatea pentru actualul blocaj politic. În același timp, a anunțat că parlamentarii PSD nu vor vota proiectele de lege privind Agenția Națională de Integritate, despre care susține că ar reduce atribuțiile instituției și ar favoriza anumite persoane aflate în situații de incompatibilitate.