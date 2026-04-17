Cutremur vineri, într-o zonă neobișnuită din România. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Cutremur
Un cutremur slab s-a produs vineri, 17 aprilie 2026, la ora 13:37:09, în zona Banat, județul Timiș, potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 și s-a produs la o adâncime de 4,6 kilometri, fiind încadrat la intensitatea II.
Cutremurul a avut loc în apropierea mai multor orașe din vestul țării, printre care Timișoara și Reșița, dar și în apropierea graniței cu Serbia.
„Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP transmite:
În ziua de 17 Aprilie 2026, la ora 13:37:09 (ora locală a României), s-a produs în BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 4.6 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 49km S de Timisoara, 57km E de Zrenjanin, 61km S de Resita, 61km NE de Pancevo, 74km N de Smederevo, 76km NE de Belgrade, 76km NE de Zemun, 97km S de Arad”, au anunțat specialiștii din cadrul INFP.
