Dumitru Dragomir, ipoteză-șoc: Sistemul vrea ca George Simion să fie trădat de oamenii săi
Dumitru Dragomir a lansat o ipoteză-șoc, în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Potrivit acestuia, sistemul dorește ca oamenii-cheie din jurul lui George Simion să-l trădeze. Totuși, Dumitru Dragomir susține că liderii AUR, precum Dan Dungaciu sau Petrișor Peiu, sunt prea deștepți ca să pice în plasă.
Dumitru Dragomir: Eu stau și mă gândesc, doamna Anca, un partid care are aproape 40%... domne, nu e băgat în seamă, domne, și e criticat. Nu vorbesc mulți la superlativ de Simion. Dar Simion este înconjurat de niște oameni foarte deștepți. Foarte deștepți.
Anca Alexandrescu: La cine vă referiți?
Dumitru Dragomir: Ăla, Dungaciu... ăla...
Anca Alexandrescu: Petrișor Peiu.
Dumitru Dragomir: Petrișor Peiu... are mulți. Lulea ăla... sunt mulți oameni deștepți în jurul lui. Și toți așteaptă ca ăștia să-i dea în cap, să-l curețe pe...
Anca Alexandrescu: Pe Simion?
Dumitru Dragomir: Adică... stați un pic, adică cum? Ascultați-mă. E totul calculat aici. Ei îi învrăjbesc pentru a-l curăța pe Simion.
Anca Alexandrescu: Învrajbesc pe cine?
Dumitru Dragomir: Poftim?
Anca Alexandrescu: Pe cine învrăjbesc?
Dumitru Dragomir: Pe toți din jurul lui!
Anca Alexandrescu: Așa... Dar cine îi învrăjbește?
Dumitru Dragomir: Sistemul, doamna Anca! Păi cine conduce destinele acestei țări și acestei lumi? Dar... ăia sunt băieți deștepți și spun în felul următor: „În momentul în care mă duc eu, Dungaciu, care-s profesor universitar, doctor, mă duc în locul lui Simion... nu pot să fiu politician mai tare decât Simion.” Chiar dacă nu e doctor docent Simion, Simion e un politician trăsnet, doamna Anca! N-am treabă nici cu el, dar politician... dacă a putut să ridice... Toată lumea voia să cadă Simion, și am văzut și pe rețelele de socializare... Dar cum să cadă, mă, unul care a ridicat partidul de la 0 la 40%?
