George Simion: „Au inventat o criză ca să vândă companiile profitabile ale statului”

Liderul AUR, George Simion, a lansat un atac virulent la adresa coaliției de guvernare în cadrul unei vizite oficiale în județul Mureș. Acesta acuză PSD de un „balet politic” menit să distragă atenția de la o posibilă privatizare a companiilor strategice ale statului și a prezentat un set de soluții urgente pentru salvarea combinatului Azomureș și a independenței energetice.

„O criză inventată pentru a vinde perlele statului”

George Simion susține că tensiunile recente din Guvern sunt doar un paravan pentru interese economice obscure. „Vor să vândă Hidroelectrica și alte companii profitabile, cheie pentru statul român, așa că au inventat o criză mincinoasă. Nu există nicio intenție a PSD de a părăsi guvernarea și nici nu vor iniția vreo moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Miniștrii lor nu vor pleca din funcții, dar în loc să fie acolo unde este nevoie — la Mangalia, la CEO sau la Azomureș — ei fac o scenă de balet politic”, a declarat liderul AUR.

Paradoxul românesc: Rezerve de gaz, dar importăm îngrășăminte

În cadrul întâlnirii cu mediul de afaceri mureșean, Simion a subliniat absurditatea situației economice actuale: România deține resurse naturale vaste, însă industria chimică este lăsată să moară. „O țară cu rezerve serioase de gaze importă îngrășăminte. Nu avem voie să facem așa ceva! Din păcate, România nu este guvernată. Avem un individ la Cotroceni care nu se ocupă de criza de la Azomureș și care pare să aibă o problemă personală cu AUR, refuzând negocierile”, a punctat Simion.

Soluția AUR: Gazul românesc, direct la Azomureș

Liderul opoziției a propus o măsură radicală pentru deblocarea activității la combinatul din Târgu Mureș, solicitând ca resursele interne de gaz să fie direcționate prioritar către marea industrie.

„Am venit să prezentăm soluții pentru Azomureș și pentru economia țării. Problema energiei poate scoate România din criză. Pe lângă Azomureș, trebuie finalizată urgent centrala de la Răstolița. De mâine, gazul românesc ar trebui să ajungă la poarta fabricii. Avem gaz, avem combinat, dar ne lipsește conducerea — ei sunt ocupați să-și mimeze demisiile. Ar trebui să ne lase pe noi, cei care am câștigat alegerile, să guvernăm conform voinței românilor”, a concluzionat George Simion.

Liderul George Simion a susținut o declarație și miercuri, în contextul crizei politice, criticând dur atât partidele aflate la guvernare, cât și modul în care sunt gestionate consultările politice.

Acesta a acuzat lipsa de seriozitate a principalelor formațiuni și a transmis că AUR își va menține poziția fermă în Parlament, inclusiv în ceea ce privește susținerea unei moțiuni de cenzură.

Simion a vorbit și despre ceea ce consideră a fi excluderea opoziției din dialogul politic, dar și despre promisiuni neonorate de actuala putere. În același timp, liderul AUR a reiterat trei cerințe pe care partidul său le consideră esențiale pentru reformarea sistemului politic.

Critici la adresa președintelui Nicușor Dan

„Așa cum am promis, facem anunțuri zilnice pe perioada acestei crize politice, despre care nu vă putem spune de ce a fost declanșată. Avem parte de niște partide iresponsabile și vrem să vă transmitem astăzi trei lucruri.

Unu. Nicușor Dan a organizat niște consultări. Nu am fost invitați la acele consultări, nici noi, nici celelalte forțe de opoziție. Este o jignire la adresa votanților noștri. După cum ați văzut, vechile etichetări și gândurile unora că nu e bine să discute cu noi au dispărut din spectrul politic, dar Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Nu este o atitudine prezidențială, iar lucrul acesta ne duce cu gândul inclusiv la faptul că actualele certuri din coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan”, a declarat Simion.