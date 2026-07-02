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Actualitate· 2 min citire
Furtunile lovesc România. Cod Galben și Portocaliu de ploi, vijeli și grindină în mare parte din țară
Alertă meteo de vreme severă
Publicat2 iul. 2026, 10:35
Sursărealitatea.net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu de averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de dimensiuni medii și, posibil, mari, precum și frecvente descărcări electrice.
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