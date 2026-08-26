Harry și Meghan s-au întors în Regatul Unit. Statutul lor în familia regală nu se schimbă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 17:14

Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns miercuri în Regatul Unit, împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, după mai bine de șase ani petrecuți în California.

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